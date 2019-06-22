جهاز Apple TV سيحصل أخيرًا على ميزة ” صورة في صورة ” مع تحديث TvOS 13 القادم

فاطمة أيت طالب - دبي - تسمح الكثير من أجهزة التلفزيون الحديثة في هذه الأيام للمستخدمين بالإستفادة من وضع ” صورة في صورة “. وبالنسبة لأولئك الذين لم يسمعوا عن هذا الوضع من قبل، فهو وضع يسمح لك بالحصول على شاشتين في شاشة واحدة بحيث يمكنك تشغيل فيديو من أحد المصادر في النافذة الأولى، بينما تقوم بتشغيل مقطع فيديو آخر من مصدر مختلف في النافذة الثانية.

يعتبر هذا مفيدًا في حالات مثل عندما تحاول الإطلاع بإستمرار على نتيجة المبارة المفضلة لديك، ولكنك ترغب في مشاهدة أحد العروض في نفس الوقت. ومع ذلك، من الغريب بعض الشيء أن نجد وضع ” صورة في صورة ” غير متوفر في أجهزة Apple TV على الرغم من أن هذا الوضع متوفر في لوحيات iPad. ومع ذلك، فإن الخبر السار هو أنه من المتوقع أن يتغير ذلك مع تحديث TvOS 13 القادم.

مع النسخة التجريبية الأخيرة من تحديث TvOS 13 القادم، يبدو أن شركة آبل أضافت أخيرًا الدعم لوضع ” صورة في صورة “. في فيديو تم نشره على شبكة تويتر من قبل Nikolaj Hansen-Turton، فبإمكانك رؤية كيفية عمل هذه الميزة، على الرغم من أنها تعمل على نحو مماثل للطريقة التي تعمل بها في أنظمة التشغيل الأخرى.

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ومن الغريب أن شركة آبل لم تذكر أي شيء عن وضع ” صورة في صورة ” أثناء تقديم نظام TvOS 13 الجديد في مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2019، ولكن هناك إحتمال أن تكون هذه الميزة غير جاهزة في ذلك الوقت. على أي حال، ستكون هذه الميزة واحدة من الميزات التي يمكن لمستخدمي Apple TV التطلع إليها في التحديث القادم.