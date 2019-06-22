تقرير جديد يقترح بأن خدمة Google Maps تحتوي على الملايين من الشركات الوهمية

فاطمة أيت طالب - دبي - إحدى الأشياء التي يحبها الناس في خدمة الخرائط Google Maps هي أنها تحتوي على معلومات الشركات. هذا يعني أنه بالإضافة إلى القدرة على تحديد موقع الشركة أو المتجر الذي ترغب في زيارته، فبإمكان هذه الخدمة تقديم تفاصيل إضافية مثل رابط الموقع الإلكتروني للمتجر أو الشركة، وساعات العمل، وتقييمات العملاء الآخرين لخدمات تلك المتاجر أو الشركات.

ومع ذلك، يبدو أنه يتوجب عليك التعامل مع تلك المعلومات بأقل قدر من المصداقية لأنه وفقا لما توصلت إليه صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية مؤخرًا، فيبدو أنها إكتشفت أن خدمة Google Maps تعتبر في الواقع موطنًا لملايين الشركات المزيفة. وإستنادًا إلى النتائج التي توصلت إليها الصحيفة، فيبدو أن هناك حوالي 11 مليون إدراج مزيف أو نحو ذلك.

يتم إستخدام هذه الإدراجات المزيفة من قبل المنافسين لإبعاد العملاء عن المنافسين من خلال إنشاء عناوين وهمية وأرقام هواتف مزيفة. يمكن أيضًا إستخدامها لإنتحال شخصية شركة من أجل جذب المزيد من العملاء إلى متاجرهم بدلاً من المتاجر الفعلية. كما تم إستخدام هذه الإستراتيجية من قبل شركات الإصلاح الوهمية التي قد تفرض عليك في بعض الأحيان دفع رسوم أكبر من تلك التي تفرض عليك شركات الإصلاح الفعلية.

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إستجابت شركة جوجل منذ ذلك الحين للتقرير في منشور على مدونتها الرسمية على الويب. وذكرت الشركة أنها قامت منذ ذلك الحين بإزالة كافة الإدراجات المزيفة التي جرى ذكرها في التقرير، وأكدت أيضًا أنها كانت تعمل خلف الكواليس لمحاولة إزالة الإدراجات المزيفة حيثما أمكن ذلك. كما أعلنت الشركة عن ضمانات جديدة لما تطلق عليه إسم ” الفئات العالية الخطورة ” لحماية العملاء بشكل أكبر.

على الرغم من أن هذا لا يعني بأن جميع بطاقات المعلومات الموجودة على خدمة الخرائط Google Maps مزيفة، فمن الأفضل على ما يبدو إجراء مزيد من البحث قبل أن تصدق ما تراه ببساطة.