تسريبات جديدة تستعرض لنا Google Pixel 4 باللونين الأخضر والأبيض

فاطمة أيت طالب - دبي - لدينا شيء آخر لإضافته إلى اللغز المتعلق بالهاتف Google Pixel 4 اليوم. شركة جوجل نفسها قامت بالكشف عن تصميم هذا الهاتف في الأسبوع الماضي، ولكننا لم نراه إلا باللون الأسود حتى الآن. ومع ذلك، فقد حصلنا الآن على صور جديدة تستعرض لنا الهاتف الرائد المقبل لشركة جوجل باللون الأخضر الفاتح وباللون الأبيض، على الرغم من أن هذه الصور تبدو مشبوهة.

النسخة الخضراء اللون تأتي مع زر تشغيل أصفر بينما تحتوي النسخة البيضاء اللون على زر تشغيل أزرق. أما بخصوص النسخة السوداء، فهي تأتي من ناحية أخرى بزر تشغيل أبيض. ومع ذلك، في إحدى الصور لم يتم وضع الكاميرات بشكل صحيح، ومن الواضح أن هذه الصور لا تأتي مباشرة من شركة جوجل. يمكن أن تكون إما صور مزيفة قام شخص ما بإنشائها بناء على المعلومات الموثوقة التي حصل عليها أو بناءً على إبداعه فقط.

وعلاوة على ذلك، في حين أن الصورة التي نشرتها شركة جوجل في الأسبوع الماضي لا تستعرض لنا الواجهة الأمامية للهاتف Google Pixel 4، فواحدة من هذه الصور تعرض لنا الهاتف Google Pixel 4 مع شاشة تمتاز بإطار نحيف في جميع الجوانب بإستثناء الإطار العلوي حيث تتواجد الكاميرا الأمامية وسماعة الأذن وبقية المستشعرات الضرورة الأخرى، ولكن هذا التصميم لا يتماشى مع الشائعات التي تم تداولها في الفترة الماضية والتي أشارت إلى أن شاشة Google Pixel 4 ستضم ثقبًا في الزاوية العلوية اليمنى من أجل الكاميرا الأمامية على غرار سلسلة هواتف Galaxy S10 Series، ولكننا لا نزال غير متأكدين من ذلك بنسبة 100%.

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النسخة الخضراء من الهاتف Google Pixel 4 ستبدو رائعة إذا قامت شركة جوجل بإطلاقها بالفعل، وهذا بطبيعة الحال ما نأمله.