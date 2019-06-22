تأكيد قدوم الهاتف Vivo iQOO Neo مع المعالج Snapdragon 845

فاطمة أيت طالب - دبي - العلامة التجارية الفرعية iQOO التي أنشأتها شركة Vivo حديثًا هي على وشك إطلاق هاتفها الذكي الثاني والذي تأكد رسميًا أنه سيحمل إسم Vivo iQOO Neo، وهو هاتف سيصل إلى السوق ليكون بمثابة البديل الأرخص للهاتف Vivo iQOO الحالي الذي أعلنت عنه الشركة في وقت سابق من هذا العام. وفي حين لا نزال نجهل متى سيتم الإعلان رسميًا عن هذا الهاتف، فقد إستطعنا اليوم رصد صور هذا الهاتف في موقع هيئة الإتصالات الصينية المعروفة إختصارًا بإسم TENAA مع بعض مواصفاته التقنية، وذلك في نفس الوقت الذي قامت فيه الشركة بنشر صورة تشويقية تلمح فيها إلى أن الهاتف Vivo iQOO Neo سيضم المعالج Snapdragon 845.

لا يزال الهاتف في المراحل الأولية من عملية الحصول على الشواهد والتراخيص اللازمة، ولكن الهيئات التنظيمية الصينية كشفت لنا فعلاً عن بعض المواصفات الأساسية للهاتف مثل حقيقة أنه سيمتاز بأبعاد تبلغ 159.5 × 75.2 × 8.1 ملمتر، وسيضم شاشة بقطر 6.38 إنش. ونظرًا إلى أن الصور الأولية المنشورة الآن على موقع هيئة الإتصالات الصينية TENAA لا تعرض لنا مستشعر بصمات الأصابع في الخلف، فهناك إحتمال أن يتم تضمين هذا المستشعر في شاشة OLED للهاتف.





وفي حين وصل الهاتف Vivo iQOO الحالي مع بطارية كبيرة بسعة 4000mAh، فسوف يأتي الهاتف Vivo iQOO Neo الجديد مع بطارية بسعة 4500mAh، ولكن من المحتمل أن تفتقر إلى تقنية الشحن السريع بقوة 44W بسبب نقص المساحة الداخلية من أجل المكونات المسؤولة عن إدارة عملية الشحن، ولكنه على الأقل سيضم منفذ السماعات 3.5mm، ومنفذ USB Type-C.

Advertisements

إقترحت الشائعات أيضًا أن الهاتف Vivo iQOO Neo سيكلف ما يعادل 300 دولار أمريكي للنسخة المزودة بـ 6GB من الذاكرة العشوائية و128GB من الذاكرة الداخلية، ولكننا لم نتلقى أدلة موثوقة تؤكد ذلك حتى الآن.