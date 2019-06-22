مستخدمي كاميرات Nest المستعملة عرضة لأن يتم التجسس عليهم من قبل الملاك السابقين

فاطمة أيت طالب - دبي - شراء الأشياء المستعملة هي وسيلة جيدة لتوفير المال، ولكن هل هذه فكرة جيدة؟ حسنًا، إذا قمت بذلك مع إحدى كاميرات Nest الأمنية من قبل، فذلك قد لا يكون جيدًا. هذا لأنه وفقا لتقرير صدر من موقع Wirecutter، فقد إتضح أنه من المحتمل أن يتم التجسس عليك من قبل المالك الأصلي لكاميرا Nest التي بحوزتك.

هذا لأن بعض المستخدمين إكتشفوا أنه على الرغم من إعادة ضبط الكاميرا لحالة المصنع، فيبدو أن الملاك الأصليين لا يزال بإمكانهم الوصول إلى الصور التي تم إلتقاطها وتسجيلها بواسطة الكاميرا. يبدو أن هذا يرجع إلى الإقتران مع تطبيق يدعى Wink والذي يسمح للمستخدمين بالتحكم في أجهزتهم المنزلية الذكية.

هذا يعني أنه على الرغم من أنه من المفترض أن تعمل الكاميرا الأمنية كما لو أنها جديدة بعد إعادتها لحالة المصنع، إلا أن الملاك السابقين لا يزال بإمكانهم البحث ومعرفة ما يجري. من الآمن القول بأن هذا يمثل كابوسًا للخصوصية، وخصوصا إذا علمنا أنه لا يوجد حل لذلك في الوقت الراهن، بإستثناء فصل الكاميرا وإبقائها في وضع عدم الإتصال حتى تقوم شركة جوجل بإصلاح المشكلة.

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في بيان صادر لموقع Business Insider، أكد المتحدث الرسمي بإسم شركة جوجل أن الشركة ستبحث في المشكلة وستقوم بإصدار حل لها بحيث صرح بالقول : ” لقد علمنا بوجود مشكلة تؤثر على بعض كاميرات Nest المتصلة بشريك خارجي عبر Works With Nest. نحن نحقق في ذلك بنشاط ونعمل على حل المشكلة “.