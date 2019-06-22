الهاتفين OnePlus 7 و OnePlus 7 Pro يحصلان على دعم منصة الواقع المعزز Google ARCore

فاطمة أيت طالب - دبي - تلقت أحدث الهواتف الذكية من شركة OnePlus الآن الدعم لمنصة الواقع المعزز ARCore التابعة لشركة جوجل. قدمت شركة جوجل هذه المنصة في العام 2017، وتلقت العشرات من الأجهزة الدعم لها منذ ذلك الحين. إنضم كل من OnePlus 7 و OnePlus 7 Pro الآن إلى تلك القائمة جنبًا إلى جنب مع OnePlus 7 Pro 5G.

هناك إختلاف رئيسي واحد جعل منصة ARCore أكثر شعبية من مبادرة الواقع المعزز الأولى من جوجل والتي أطلقت عليها إسم Project Tango. هذه الأخيرة كانت تعاني من الكثير من القيود على مستوى العتاد على عكس منصة ARCore. وقد سمح هذا للمنصة بالإنتشار على نطاق واسع دون الحاجة إلى تضمين عتاد إضافي خاص في الهواتف الذكية.

يتمتع كل من OnePlus 7 و OnePlus 7 Pro و OnePlus 7 Pro 5G بدعم Google ARCore الآن. هذا ليس مفاجئًا بالنظر إلى أن بعض أجهزة OnePlus السابقة كانت موجودة بالفعل في هذه القائمة، ويشمل ذلك جميع الطرازات السابقة وصولاً إلى OnePlus 3T.

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أولئك الذين يرغبون في تجربة منصة الواقع المعزز التابعة لشركة جوجل على هذه الهواتف الذكية لا يحتاجون إلا إلى تحميل تطبيق ARCore من متجر Google Play Store. تعمل شركة جوجل بإستمرار على تحسين وظائف هذه المنصة. بعض ميزاتها تشمل Scene Viewer و Augmented Faces API. وتتمتع هواتف OnePlus الأحدث بقدر كافي من قوة المعالجة لتشغيل تجارب الواقع المعزز التي توفرها منصة Google ARCore بكل سلاسة.