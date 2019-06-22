تكنولوجيا: هواوي تطلق جهاز MediaPad M6 اللوحي بحجم 8.4 و10.8 إنش وسعر يبدأ من 290 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت العملاق الصيني هواوي عن أحدث إصداراتها من الأجهزة اللوحية MediaPad M6 خلال فعاليات مؤتمر nova 5 الذي عقد مؤخراً، حيث يتميز الإصدار الرئيسي بحجم 8.4 إنش بينما يأتي الإصدار الأكبر بحجم 10.8 إنش.

قدمت شركة هواوي أجهزة MediaPad M6 الجديدة بأحجام مختلفة وقدرة مختلفة أيضاً في البطارية، بينما تتوافق المواصفات الأخرى في كلا الإصدارين.

وينطلق جهازي MediaPad M6 بشاشة LCD مميزة بدقة عرض 2560 في 1600 بيكسل، مع تصميم مميز بالإطارات النحيفة إلى حد ما.

ويأتي الإصدار الأول من جهاز MediaPad M6 المميز بحجم شاشة 10.8 إنش بقدرة بطارية تصل إلى 7500 mAh، بينما ينطلق الإصدار الأصغر بقدرة 6100 mAh في البطارية.

كما تقدم هواوي كلا الإصدارين بكاميرة سيلفي مميزة بدقة 8 ميجا بيكسل، مع كاميرة خلفية مميزة بدقة 13 ميجا بيكسل، أيضاً تدعم هواوي الإصدار الأكبر بتقنية الصوتيات من Harman Kardon مع 4 من المكبرات الصوتية لتجربة صوتيات مميزة في الوسائط.

ويضم كلاً من جهاز MediaPad M6 المميز بحجم 10.8 إنش و MediaPad M6 المميز بحجم 8.4 إنش في الشاشة رقاقة معالج هواوي المميزة Kirin 980، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 64 أو 128 جيجا بايت، كما ينطلق الجهازين بواجهة EMUI 9.1 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 9.1.

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أيضاً إلى جانب أجهزة MediaPad M6 اللوحية تقدم هواوي حافظة لوحة مفاتيح لدعم مهام أكثر، كما يأتي كلا الجهازين بمنفذ USB C، مع مدخل 3.5مم للسماعات، وفتحة لبطاقة microSD.

ومن المقرر أن يتوفر MediaPad M6 10.8 للحجز المسبق اليوم على أن ينطلق لمنافذ البيع في 10 من يوليو، حيث يأتي النموذج الرئيسي بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام وسعة تخزين 64 جيجا بايت بسعر 335 دولار، أو نموذج أخر بذاكرة 4 وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 510 دولار.

من جانب أخر ينطلق MediaPad M6 بحجم 8.4 إنش للحجز المسبق في 7 من يوليو على أن يتوفر في منافذ البيع في 20 من يوليو، مع سعر يبدأ من 290 دولار.

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