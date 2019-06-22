تكنولوجيا: هواوي تعلن عن رقاقة معالج Kirin 810 بدقة تصنيع 7 نانومتر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت هواوي عن إصدار جديد من رقاقات المعالج المتوسطة Kirin 810، والتي تعد ثاني إصدارات هواوي من رقاقات المعالج المميزة بدقة تصنيع 7 ناومتر، والتي تدعم هاتف Nova 5 هذا العام.

تتميز رقاقة معالج Kirin 810 بثماني من الأنوية مع كرت شاشة Mali-G52 MP6، حيث تضم الرقاقة اثنان من أنوية Cortex-A76 عالية الآداء والمميزة بسرعة 2.27GHz، مع 6 من أنوية Cortex-A55 بسرعة 1.88GHz.

وتؤكد هواوي على أن رقاقة معالج Kirin 810 تأتي بآداء أعلى من رقاقة Kirin 710 بنسبة 162%، كما تأتي رقاقة Kirin 810 بآداء أعلى من رقاقة Snapdragon 730 من كوالكوم بنسبة 11% في الأنوية الأحادية، و13% في الأنوية المتعددة، كما تأتي كرت الشاشة Mali-G52 MP6 بآداء أعلى من Adreno 618 في معدل الإطارات بنسبة 44%.

وتؤكد هواوي على أن رقاقة معالج Kirin 810 تتفوق على كلاً من Snapdragon 855 وMediaTek Helio P90 في تقنية الذكاء الإصطناعي، حيث ترتكز الرقاقة على تقنية DaVinci NPU، التي تدعم أيضاً إتصال وحدة المعالجة وكرت الشاشة بكفاءة مع إستقرار أفضل.

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كما تعمل تقنية الذكاء الإصطناعي في رقاقة Kirin 810 على ضبط التردد في كرت الشاشة والتنبؤ بالتحميل الزائد في الرقاقة، كما تدعم أيضاً إستجابة أسرع في خاصية اللمس في الوقت الفعلي للكتابة على الشاشة.

أيضاً تأتي الرقاقة بتقنية IVP و ISP مع وحدة مطورة لمعالجة البيكسل ودعم الكاميرة لإنتاج صور بتفاصيل أكثر دقة في الإضاءة المنخفضة.

ومن المقرر أن تدعم رقاقة معالج Kirin 810 هاتف Nova 5 في البداية ومن ثم تنطلق إلى إصدارات أخرى من هواتف هواوي المتوسطة لاحقاً.

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