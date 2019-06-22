بفضل iPhone، أصبحت آبل رابع أكبر شركة للألعاب في العالم

فاطمة أيت طالب - دبي - عندما يتعلق الأمر بشركات الألعاب، فقد تفكر في الشركات الثلاثة الكبرى، وهي Microsoft و Sony و Nintendo. قد تفكر أيضًا في شركات أخرى مثل EA و Ubisoft و Activision و Blizzard وما إلى ذلك من الشركات الأخرى، ولكن يبدو أنه عندما يتعلق الأمر بالعالم، فقد تكون آبل إسمًا يجب أخذه بعين الإعتبار وفقا للمحللين في Newzoo بحيث يُقال الآن أن آبل هي رابع أكبر شركة للألعاب في العالم.

قد يكون هذا مربكًا لأن شركة آبل لا تصنع الألعاب، ولا تصنع أي أجهزة موجهة للاعبين. ومع ذلك، يبدو أنه بفضل إنتشار iPhone، فقد سمح هذا لشركة آبل بالتسلق إلى المرتبة الرابعة. يُظهر هذا أيضًا مدى أهمية الألعاب المحمولة، وخاصة عندما تفكر في حقيقة أن كل شخص لديه هاتف ذكي تقريبًا هذه الأيام، على عكس أجهزة الألعاب المنزلية.

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ووفقا للمحللين، تشير التقديرات إلى أن شركة آبل قد حصلت على 2.09 مليار دولار أمريكي من العائدات من الألعاب في الربع الأول من العام 2018 مع العلم بأنها نجحت في إنهاء العام مع 9.45 مليار دولار أمريكي من العائدات. ومن غير الواضح ما إذا كانت هذه الإيرادات تستند فقط على الأموال التي جناها متجر App Store بشكل عام، أو ما إذا كان هذا هو المبلغ الذي تلقته شركة آبل من الألعاب التي تم بيعها على App Store.

نتخيل أن مرتبة آبل قد تتحسن أيضًا لأنه في مؤتمرها السنوي للمطورين WWDC 2019، كشفت الشركة النقاب عن Apple Arcade، وهي خدمة إشتراك جديدة من شأنها أن تمنح اللاعبين إمكانية الوصول إلى مجموعة من الألعاب الحصرية مقابل إشتراك شهري أو سنوي.