حالة الطقس اليوم السبت 22 / 6 / 2019

الموجز - كتب - محمد علي هتاشم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تسود حالة الطقس اليوم السبت حالة من الاعتدال على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة، تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر؛ ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط ، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة، على كافة أنحاء مصر:

القاهرة 36 24

الإسكندرية 30 24

مطروح 30 22

دمياط 30 24

بورسعيد 30 23

الإسماعيلية 36 23

السويس 35 26

العريش 31 19

رفح 31 20

طابا 34 24

شرم الشيخ 37 29

الغردقة 38 28

الفيوم 36 24

بني سويف 36 24

أسيوط 37 25