تكنولوجيا: هواوي تكشف النقاب عن هواتف nova 5 وnova 5 Pro وأيضاً nova 5i

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الصيني هواوي في مؤتمرها الذي عقد مؤخراً في الصين عن سلسلة هواتفها المتوسطة nova 5 والتي تأتي بمستوى تسعير يبدأ من 290 دولار مع مجموعة مميزة من المواصفات.

هاتف nova 5 Pro

هو الإصدار المميز في سلسلة nova 5 هذا العام، حيث يقدم من هواوي بشاشة OLED مع مجموعة مميزة من الإختيارات في الألوان، وميزة إستشعار البصمة في الشاشة.

وينطلق هاتف nova 5 Pro بشاشة مميزة بحجم 6.39 إنش مع جودة عرض Full HD بلس، كما يضم الهاتف نتوء القطرة في الجزء العلوي، مع كاميرة سيلفي مميزة بمستشعر بدقة 32 ميجا بيكسل.

ويضم هاتف nova 5 Pro إعدادات رباعية في الكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميجا بيكسل، وأخر ثانوي بدقة 16 ميجا بيكسل مع زاوية عرض واسعة، ومستشعر 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير إلى جانب مستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل.

هاتف nova 5 Pro يأتي برقاقة معالج Kirin 980، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت أو 256 جيجا بايت، كما تقدم هواوي مع هذا الإصدار تقنية الشحن السريع مع شاحن بقدرة 40W، وبطارية سعة 4000 mAh.

ومن المقرر أن ينطلق الإصدار المميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 435 دولار، بينما يأتي النموذج المميز بذاكرة 8 وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 500 دولار، حيث يتوفر الهاتف الآن للحجز المسبق في Vmall.com على أن يبدأ الشحن في 28 من يونيو.

هاتف nova 5

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أول إصدار من هواوي ينطلق برقاقة معالج Kirin 810 التي تأتي باثنان من أنوية Cortex-A76 بسرعة 2.27GHz، مع 6 من أنوية Cortex-A55 بسرعة 1.88GHz مع كرت شاشة Mali-G52 MP6.

وينطلق هذا الإصدار أيضاً بشاشة OLED مميزة بنتوء القطرة، كما يأتي بنفس المواصفات المميزة لهاتف nova 5 Pro في الكاميرة الأمامية والخلفية، إلا أن هذا الإصدار ينطلق بنموذج واحد مميزة بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة 128 جيجا بايت بسعر 435 دولار.

هاتف nova 5i

ينطلق هذا الإصدار مع رقاقة معالج Kirin 710، كما يتميز بتصميم ثقب الشاشة، مع مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، كما تأتي الإعدادات الرباعية للكاميرة الخلفية مع مستشعر رئيسي بدقة 24 ميجا بيكسل، ومستشعر 8 ميجا بيكسل مميز بزاوية عرض واسعة، ومستشعر 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير و2 ميجا بيكسل مع عدسات macro.

ويتوفر هاتف nova 5i بنموذجين يأتي الأول بذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام مع سعة تخزين 128 جيجا بايت، بينما يضم النموذج الثاني ذاكرة 8 ججيا بايت رام مع سعة تخزين 128 جيجا بايت.

كما يضم هاتف nova 5i بطارية بقدرة 4000 mAh أيضاً وهي نفس القدرة المميزة للإصدارات الأخرى من هواتف nova 5، إلا أن هواوي تقدم هذا الإصدار مع تقنية الشحن السريع مع شاحن 18W، ويتوفر هذا الإصدار مع ثلاثة إختيارات في الألوان هم الأسود، الأحمر إلى جانب الأزرق بسعر 290 دولار للنموذج الرئيسي و320 دولار للنموذج الأعلى، على أن يبدأ شحن الهاتف خلال أسبوع تقريباً.

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