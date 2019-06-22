Waymo ستجلب السيارات الذاتية القيادة لبلدان جديدة بالتعاون مع Renault و Nissan

فاطمة أيت طالب - دبي - أعلنت كل من Waymo و Nissan و Renault عن تعاونها اليوم لجلب السيارات الذاتية القيادة إلى كل من فرنسا واليابان. لقد وقعت هذه الشركات بالفعل إتفاقية حصرية لإستكشاف جميع جوانب خدمات التنقل المستقلة لنقل الركاب وتسليم الطلبات في هذه البلدان. هذا الإعلان يلقي قليلاً من الضوء على التفاصيل المتعلقة بالخطط الملموسة لإطلاق خدمات سيارات الأجرة الذاتية القيادة، على سبيل المثال.

يبدو أنه ترتيب مشابه للترتيبات التي أعلنت عنها شركة Waymo مع الشركات الأخرى المتخصصة في صناعة السيارات. لهذا السبب ربما تبدو الطريقة التي تم بها صياغة هذا الإعلان غامضة إلى حد ما.

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سيستفيد الشركاء من نقاط القوة لدى كل طرف، وتوسيع الخبرات من خلال تقييم الفرص المتاحة في السوق، والعمل معًا للبحث في القضايا التجارية والقانونية والتنظيمية المتعلقة بخدمات النقل بدون سائق في فرنسا واليابان.

يُذكر أن هذه هي الخطوة الأولى لتطوير خدمة تنقل ذاتية ومربحة على المدى الطويل في هذه البلدان. سيتم تحليل الوضع أولاً في فرنسا واليابان، موطن Renault و Nissan على التوالي، قبل الإنتقال إلى أسواق أخرى، بإستثناء الصين. لتعزيز عملية إستكشاف إمكانيات هذا الإرتباط مع Waymo، تلتزم Renault و Nissan بإنشاء شركات مشتركة تركز على التحالف في بلدانهم والتي ستكرس نفسها لخدمات النقل الخالية من السائقين.