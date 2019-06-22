سوق الهواتف الذكية الرائدة يتراجع، ولا تزال شركة آبل تسيطر على نصفه تقريبًا

فاطمة أيت طالب - دبي - ذكرت مؤسسة Counterpoint Research في تقريرها الأحدث أن سوق الهواتف الذكية الرائدة تقلص بنسبة 8 في المئة على الصعيد العالمي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام مع العلم بأن هذه المؤسسة تطلق إسم ” هاتف رائد ” على كل هاتف ذكي يكلف أكثر من 400 دولار أمريكي.

تراجعت شحنات شركة آبل بنسبة 20 في المئة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي. جزء من السبب هو تمسك المستهلكين بهواتف iPhone الخاصة بهم لفترة أطول، فغالبية المستهلكين يتمسكون بهواتف iPhone الخاصة بهم في المتوسط لنحو 3 سنوات بينما كان هذا المتوسط لا يتعدى عامين في السنوات الماضية. العامل الآخر وراء هذا الإنخفاض هو إنخفاض الشحنات في الصين.

في حين لا تزال أمريكا الشمالية أكبر سوق للهواتف الذكية الرائدة بحصة سوقية تبلغ 30%، إلا أن الصين تواصل تقليص الفجوة معها بعدما بلغت حصتها السوقية 26%. ومع ذلك، كان السوق الصيني بطيئًا في الربع الأول، وهذا ما كان العامل الرئيسي الآخر في التباطؤ العالمي.

تعد Huawei ثالث أكبر بائعة للهواتف الذكية الرائدة على مستوى العالم بفضل نجاحاتها مع هواتفها الذكية الرائدة المزودة بالكاميرات التي تحمل العلامة التجارية Leica. لقد تجاوزت آبل في الصين، ولكن هناك مشكلة تلوح في الآفق.

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الحظر التجاري المفروض على الشركة الصينية سيبطئ النمو العالمي للشركة. تمثل الهواتف الذكية الرائدة 18% من إجمالي شحنات Huawei، وهي الفئة الأكثر ربحية. ولكن مع إنخفاض المبيعات، سيتعين على شركة Huawei تخفيض ميزانيات التسويق والبحث والتطوير في المستقبل.

تستفيد سامسونج من كفاح كل من Apple و Huawei. ربع الهواتف الذكية الرائدة التي تم شحنها في الربع الأول من هذا العام كانت تحمل العلامة التجارية لشركة سامسونج. يقول المحللون بأن Galaxy S10 كان أفضل من حيث القيمة مقارنة مع تشكيلة iPhone، وهو الأمر الذي ساعد سامسونج على تأمين أكبر حصة في السوق على مدار الـ 12 شهرًا الماضية.

يعتبر إقتحام سوق الهواتف الذكية الرائدة أمرًا صعبًا بالنسبة للوافدين الجدد لأن ذلك يعتمد على إمتلاك علامة تجارية قوية. لقد نجحت شركة OnePlus في إقتحامه وهي ضمن الشركات الخمسة الأفضل في هذا السوق، وليس فقط على الصعيد العالمي، ولكن في أمريكا الشمالية أيضًا. منذ إطلاقه في الهند، حافظ OnePlus 6T على لقب الهاتف الرائد الأكثر مبيعًا في البلاد، بما في ذلك الربع الأول من هذا العام.

يعتقد المحللون بأن هواتف 5G القادمة ستساعد على نمو قطاع الهواتف الذكية الرائدة. سوف يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تصل هذه التكنولوجيا إلى الهواتف الذكية المتوسطة، فمن المتوقع أن تكون جميع الهواتف الذكية التي تدعم شبكات الجيل الخامس 5G في العامين 2019 و 2020 من الطرازات الراقية.