مشكلة البطارية تدفع شركة آبل لإستدعاء نسخة 15 إنش من MacBook Pro 2015

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة آبل بإصدار أمر طوعي لإستعادة طرازات 15 إنش من MacBook Pro 2015 بسبب المخاوف من إرتفاع درجة حرارة البطارية. من الواضح أن ذلك يمثل خطرًا محتملاً على سلامة المستخدمين، ولهذا السبب قررت الشركة مطالبة العملاء بإعادة حواسيبهم المحمولة المعنية بهذا الإستدعاء للشركة. وتطلب الشركة من جميع ملاك الوحدات المتأثرة التوقف عن إستخدامها فورًا.

تقول الشركة أنه تم بيع الوحدات المتأثرة في الفترة ما بين سبتمبر 2015 وفبراير 2017. يمكن التعرف عليها بسهولة من خلال الرقم التسلسلي الخاص بالحاسوب، لذا لا ينبغي أن يستغرق الأمر أكثر من بضع ثوان لمعرفة ما إذا كان MacBook Pro 2015 الخاص بك قد تأثر بهذا الإستدعاء أم لا.

Advertisements

نسخة 15 إنش من MacBook Pro 2015 هي الوحيدة المتأثرة بهذا الإستدعاء، وهذا ما يعني بأن هذا القرار لا ينطبق على الحواسيب المحمولة الأخرى التابعة لشركة آبل، كما أن هذا الإستدعاء يقتصر فقط على طراز 2015. وللآسف، لم تكشف لنا شركة آبل حتى الآن عن عدد الوحدات المتأثرة بهذا.

للتحقق مما إذا كان MacBook Pro 2015 الخاص بك متأثرًا، فقم بفتح قائمة آبل في الركن الأيسر العلوي من الشاشة وأنقر فوق ” About This Mac “. إذا رأيت عبارة ” MacBook Pro Retina, 15-inch, Mid 2015 “، فما عليك سوى إدخال الرقم التسلسلي للحاسوب الخاص بك على صفحة برنامج التحقق لمعرفة ما إذا كنت مؤهلا لإستبدال البطارية أم لا مع العلم بأن هذه الصفحة تعرض أيضًا بعض التفاصيل الإضافية حول أهلية المنتج، كما أنها تتضمن تعليمات حول كيفية إستبدال البطارية.