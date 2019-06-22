طريقة استعادة حساب إنستجرام مسروق مع الشرح بالصور وتأمين الحساب

محتوي المقالة

تعلم طريقة استعادة حساب إنستجرام مسروق



منصة إنستجرام أصبحت واحدة من اكثر المنصات شهرة بعد الفيس بوك – على الرغم من كونها ممتلكة من شركة الفيس بوك – إلا أن هذه المنصة أصبحت تستخدم وبشكل كبير للغاية في التسويق لجميع المنتجات عبر الإنترنت كما أنها أصبحت تجتذب فئة خاصة من صناع المحتوى الذين يقدمون محتوى مناسب أكثر لهذه المنصة.

لذلك ومع إزدياد شهرة هذه المنصة فإن الحسابات عليها أصبحت أكثر عرضة للإختراق والسرقة بشكل كبير وأصبح من الممكن والشائع ايضاً أن يتم سرقة هذه الحسابات من على المنصة، هذا الأمر يمثل مشكلة كبيرة لجميع المستخدمين خاصةً هؤلاء الذين يمتلكون صور شخصية لهم ولأحبابهم على المنصة لذا فمن الهام جداً أن تتعلم طريقة استعادة حساب إنستجرام مسروق.

شرح طريقة إستعادة حساب إنستجرام مسروق :

الآن إلى خطوات إستعادة الحساب :

Advertisements

إنتقل إلى صفحة تسجيل الدخول الخاصة بالبرنامج

إضغط على إختيار بحاجة إلى المزيد من المساعدة need More help

أدخل عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المربوطين بحسابك الخاص

سيقوم البرنامج بإرسال رسالة لك مكونة من ست ارقام إما لحساب البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف كما تختار

أدخل هذا الرمز ومبارك عليك الآن لقد تمكنت من إستعادة حسابك المسروق .

سيقوم البرنامج بعد ذلك بفرض طبقات حماية إضافية على حسابك، حيث سيمنع البرنامج تغيير أي بيانات جديدة للحساب مثل إستخدم المستخدم او البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف والرقم السري بالطبع، هذه الخاصية مع الأسف متوافرة الآن لنظام الأندرويد وستصل تدريجياً إلى نظام IOS.

تأمين حساب إنستجرام الخاص بك :

من الأفضل اخذ الحذر والحيطة بدلاً من الندم في وقت لاحق على ما سيحدث، لذا فعليك دائما ً أن تتأكد من حماية حساب إنستجرام الخاص بك وتأمينه بشكل جيد، والأفضل هو أن تستخدم برنامج تفعيل ثنائي أو تأمين ثنائي ليؤمن لك على الحساب بعيداً عن رقم الهاتف والبريد الإلكتروني لأنهما بشكل ما معرضان للإختراق بشكل كبير، لذا تأكد دائماً من أن تقوم بتثبيت هذا البرنامج على هاتفك وإستخدامه مع حساب إنستجرام الخاص بك .

كما تأكد ألا تدخل بياناتك في اماكن مشبوهة أو تطبيقات مشبوهة أو مسابقات لا تبدو منطقية .

إقرأ أيضاً : طريقة معرفة المدة اللازمة لتحميل و رفع ملف بحجم مُعين قبل تحميله أو رفعه