كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن الأجهزة المنزلية الذكية المستخدمة أرخص لكن المالك الأصلي قد يكون قادرا على التجسس عليك

متابعة-سنيار: قد تكون الأجهزة المنزلية الذكية المستخدمة مغرية لأنها أرخص. ولكن المالك الأصلي قد يكون قادرا على التجسس عليك.

وفقًا لـ Wirecutter، علم أحد أعضاء Facebook Wink Users Group أنه لا يزال قادرا على رؤية الصور من Google Nest Cam Indoor حيث قام بإعادة ضبط المصنع ثم بيعه، لا يزال قادرا على الوصول إلى الكاميرا من Wink Hub، وهي منصة مركزية ذكية للمنزل تربط مختلف الأجهزة الذكية وتسمح لك بالتحكم فيها جميعا من خلال تطبيق واحد.

أكدت التحقيقات الإضافية التي أجرتها Wirecutter وجود عيب أمني في Nest Cam Indoor، وبعد التقرير الأصلي، تقول Google إنها أصدرت تصحيحا لإصلاح “مشكلة تؤثر على بعض كاميرات Nest المتصلة بخدمات شريك خارجي عبر Works With Nest”، ويقول العملاق التكنولوجي إن تحديث البرنامج سيتم تثبيته تلقائيا على كاميرات Nest المتأثرة ولا يحتاج المالكون الحاليون إلى القيام بأي شيء.

ورغم أن تحرك Google بسرعة لإصلاح الكاميرا الأمنية قبل أن يتم استغلال الخلل من قِبل الجهات الفاعلة السيئة، مُرحب به، إلا أن هذا الاكتشاف تذكير آخر بضرورة توخي الحذر عند شراء الأجهزة المنزلية الذكية المستخدمة، وليس فقط الأجهزة المزودة بكاميرات، ولكن أيضا الأجهزة المزودة بميكروفونات يمكن استخدامها للتطفل على محادثاتك.

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وفي وقت سابق من هذا العام، اكتشف أيضا أن نظام أمان المنازل Nest Guard من Google يحتوي على ميكروفون مدمج لم يتم الإعلان عنه أو تنشيطه مطلقا، ورغم عدم وجود تقارير عن قيام المتسللين بالتنصت على الميكروفونات، إلا أن هذا الاكتشاف كان بمثابة تذكير جيد بالخصوصية التي نتنازل عنها عندما نسمح للأجهزة الذكية بالدخول إلى منازلنا.

وقد كان من المقرر أن يتصل الجهاز الذكي بحساب واحد فقط: الشركة المصنعة، ولكن مع إنترنت الأشياء، أصبحت الأجهزة الذكية مثل “Nest Cam Indoor” الآن قادرة على الاتصال بالعديد من الخدمات المختلفة، ولذلك من المهم أن تدرك أن إعادة ضبط المصنع قد لا تؤدي إلى تعطيل الوصول إلى جميع الخدمات التي قد يتصل بها الجهاز.

من المحتمل أن ينسى معظم الناس أن أجهزتهم المنزلية الذكية متصلة بمحور المنزل الذكي أو المساعد الصوتي مثل Alexa أو Google Assistant، ولذلك إذا كنت تفكر في بناء منزل ذكي، فإن الرهان الأكثر أمانا هو شراء الجديد.