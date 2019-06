إصلاح خطأ 0x80071AC3 على نظام ويندوز الذي يمنع نسخ الملفات

خطأ 0x80071AC3 واحد من الأخطاء الشائعة للغاية التي تظهر مع أنظمة ويندوز 10 تحديداً وهي تتعلق بشكل اساسي بعملية نسخ الملفات وتعيق هذه العملية وتجعلها غير ممكنة، كما يظهر هذا الخطأ أيضاً عندما تحاول أن تستخدم خاصية chkdsk على الويندوز.

يعني هذا الخطأ بشكل أساسي أن عملية فحص القرص أو الوصول إلى جزء معين على القرص الصلب غير ممكنة بسبب عطب في هذا القرص -bad sector- أو بسبب فايروس او برمجية خبيثة تعيق هذه العملية وتؤثر على أداءها بشكل جيد وهذا جعل النظام يترك بقايا من الملف فقط في مكانها وليس الملف بأكمله .

عندما تحاول نسخ ملف يعاني من هذه المشكلة ستجد هذه الرسالة تظهر أمامك :

An unexpected error is keeing you from copying the folder. If you continue to receive this error, you cna use the error code to search for help with this problem.

Error 0x80071AC3: The operation could not be completed because the volume is dirty. Please run chkdsk and try again.