إستخدام Google Photos على لينكس – شرح التثبيت وطريقة الاستخدام

هل فكرت في إستخدام Google Photos على لينكس ؟ قد تظن بأن هذا البرنامج لا داعي لإستخدامه على نظام تشغيل لينكس أو على أجهزة الكومبيوتر بشكل عام كونها تمتلك برامج عرض للصور أفضل بكثير من Google Photos .

ولكن الحقيقة أن هذا البرنامج يقدم خدمة وميزة فريدة من نوعها حقاً وهي ميزة التزامن ما بين الصور الموجودة على جهازك المحمول بنظام الأندرويد وجهاز الكومبيوتر الخاص بك لتتمكن من الوصول إلى هذه الصور في أي مكان وأي جهاز تستخدمه بسهولة للغاية.

ولكن مع الأسف فإن خدمة Google Photos لا تمتلك تطيبق سطح مكتب خاص بها وتحتاج في كل مرة ترغب في إدارة صورك أو مشاهدتها أو تعديلها أن تقوم بفتح صفحة متصفح وأن تقوم بالعمل من خلاها، لذا إن كنت تشعر بالملل والكفاية من إستخدام google Photos من خلال المتصفح إليكم الطريقة لتحصل عليها على لينكس .

إستخدام Google photos على لينكس مع برنامج Imagenes :

هناك الكثير من الطرق التي يمكننا أن نستخدمها بشكل أساسي لنتمكن من الوصول إلى Google Photos على اللينكس ولكن سنتحدث بشكل اساسي على طريقة واحدة لكي لا تشعر بالتشت وفي المقال القادم سنقوم بتقديم طريقة مختلفة تماماً .

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برنامج Imagenes هو واحد من أفضل البرامج على الإطلاق للوصول إلى Google Photos بسهولة ويسر، في البداية تأكد من أنك تستخدم حزمة وتوزيعة لينكس تدعم إستخدام برامج Snap التي كنا تحدثنا عنها سابقاً هنا .

بعد أن تقوم بتحميل وثتبيت حزمة Snap على نظام لينكس الخاص بك، يجب عليك أن تقوم بتحميل برنامج Imagenes من خلال صفحته على متجر Snap أو من خلال الامر التالي :

sudo snap install imagenes

بعد أن تقوم بتثبيت البرنامج وتحميله قم بفتح البرنامج من خلال تشغيله من قائمة التطبيقات ثم إتبع دليل الخطوات الموجود بالأسفل :

إفتح البرنامج ثم إبحث عن العلامة الزرقاء التي تمثل Go To google photos عليها ثم إضغط عليها لتفتح صفحة تسجيل الدخول في جوجل . أدخل بيانات حساب جوجل الخاص بك في صفحة تسجيل الدخول لتتمكن من الوصول إلى Google Photos فورما تفتح البرنامج وتدخل إلى البرنامج ستجد جميع الصور متاحة امامك، قم بالضغط على Albums لتظهر لك الصور بترتيب الـ Albums الخاصة بالبرنامج . يمكنك رفع الصور مباشرة إلى الخدمة من خلال واجهة البرنامج .

بالطبع لتعمل هذه الطريقة بأنسب شكل وبدون مشاكل يجب عليك أن تمتلك حساب جوجل وتسجل بنفس حساب جوجل الموجود على هاتفك لتستخدم نفس الصور الموجودة عليه .