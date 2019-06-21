كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن سيارات “Waymo” المستقلة ستُتاح خارج الولايات المتحدة لأول مرة

متابعة-سنيار: تتجه سيارات “Waymo” ذاتية القيادة إلى ما وراء سماء مدينة فينيكس المشمسة، وتحديدا إلى فرنسا واليابان.

في يوم الخميس، أعلنت شركة Google المستقلة للسيارات عن شراكة مع رينو ونيسان في فرنسا واليابان، وهذا يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى التوسع العالمي، ولكن ليس في الصين، وفقاً لبيان الشركة.

تدير “Waymo” حاليا خدمة تاكسي روبي، Waymo One، في منطقة فينيكس، أريزونا، كما أنه يختبر السيارات ذاتية القيادة في مواقع أخرى مثل كاليفورنيا.

وتحدث الرئيس التنفيذي للشركة John Krafcik عن إمكانية توسيع السيارات المستقلة إلى أوروبا لاختبارها هناك.

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وخلال هذا الأسبوع، تم رصد سيارات جاكوار I-Pace الصغيرة المعدلة من قبل “Waymo” بواسطة TechCrunch على الطرق العامة بالقرب من مقر “Waymo” في Silicon Valley.

وفي العام الماضي، أعلنت “Waymo” عن صفقة تضم 20 ألف سيارة مع سيارة الدفع الرباعي الجديدة من جاكوار.

وفي الأسبوع الماضي، أعلنت أورورا التي تتخذ من منطقة خليج سان فرانسيسكو مقرا لها – بدعم من أمازون – شراكة مع شركة فيات كرايسلر، وتم اختبار منصة القيادة المستقلة Aurora بالفعل على سيارات السيدان وسيارات الدفع الرباعي والسيارات الصغيرة والحفارات الكبيرة والشاحنات والشاحنات الصغيرة الأخرى.

يستمر ظهور المزيد من السيارات ذاتية القيادة حول الولايات المتحدة والعالم، وقدرت آخر إحصائية من وزير النقل الأمريكي إيلين تشاو، العدد بحوالي 1400 سيارة ذاتية القيادة، تم اختبارها في 36 ولاية وواشنطن العاصمة من 80 شركة مختلفة.