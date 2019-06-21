كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Voyager”..غلاية كهربائية قابلة للطي

متابعة-سنيار: “Voyager” هي غلاية كهربائية محمولة قابلة للطي مصممة لتمكنك صنع القهوة أو الشاي أينما كنت.

تتميز الغلاية القابلة للطي التي أنشأتها Nomad Joe، بحجمها الصغير ووزنها الخفيف، وتصميمها الجميل.

وقال مطوروها: “حجم Voyager Kettle الصغير سهل التعبئة في أمتعتك، وتتكون من هيكل السيليكون المبني على شكل هرمي لسهولة الطي، وهو مزود بطيات رقيقة تجعلها سهلة الطي، وتأتي مع فوهة معقوفة من Voyager Kettle ومقبض مريح،

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“Voyager” متاحة للدعم على Kickstarter، وتبدأ التعهدات من 99 دولارا أو 78 جنيها تقريبا، وتقدم خصما من سعر التجزئة الموصى به والذي يبلغ 130 دولارا والذي سيصبح ساريا بمجرد انتهاء حملة التمويل الجماعي، ومن المتوقع أن يتم الشحن في جميع أنحاء العالم خلال شهر يونيو 2020.