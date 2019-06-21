أفضل برامج الترجمة المجانية لأجهزة ويندوز 10

محتوي المقالة

نحتاج يومياً إلى برامج الترجمة المجانية ، لأسباب كثيرة في الحقيقة أهمها لأن الإنترنت جعل العالم قرية صغيرة يمكنك الوصول إلى أقصاها بنقرات صغيرة وسريعة ولأن الكثير من المحتوى المتخصص والجيد يأتي بلغات مختلفة لذا فمن المنطقي أن تحتاج إلى برامج الترجمة المجانية لتنقل لك هذه الخبرات إلى اللغة التي تستطيع فهمها وقراءتها.

لماذا تحتاج برامج الترجمة المجانية وليس ترجمة جوجل المجانية ؟

بالرغم من أن الكثيرين يعتقدون ويؤمنون بأن ترجمة جوجل المجانية تفي بالغرض إلا أنها تفشل فشلاً ذريعاً عندما تضعها أمام مقالات كبيرة أو فقرات كبير، وهنا تبدأ الحاجة الحقيقة إلى برامج الترجمة المجانية بالظهور، حيث أن هذه البرامج – بينما لن تغنيك عن مترجم محترف- فإنها ستقدم لك أقرب تجربة للمترجم المحترف وبالتأكيد بسعر أقل وأفضل.

قائمة افضل برامج الترجمة المجانية لويندوز 10 :

سنقدم لكم هنا اليوم 5 برامج ترجمة مجانية تعتبر من الأفضل لويندوز 10 وهي متاحة عليه بشكل مجاني سواءً كان من متجر ويندوز 10 أو من خلال التحميل المباشر عبر الإنترنت :

يمكننا القول بأن هذا البرنامج هو البديل المباشر لترجمة جوجل التي تحتاج إلى الإتصال المباشر بشبكة الإنترنت، هذا البرنامج يعمل بشكل offline كما أنه يتميز بدعهم المباشر للترجمة في الوقت الحي أو الوقت المباشر لتتمكن من إنقاذك في حالات التواصل مع العملاء حول العالم واللحظات التي تحتاج فيها إلى ترجمة سريعة وفورية.

يمكن للبرنامج أن يترجم من خلال السماع بالإضافة إلى الترجمة من خلال إستخدام الكاميرا ويقدم البرنامج بشكل يومي كلمة جديدة كل يوم لتتعلمها وليخبرك بإستخدامتها في الجمل المختلفة وغيرها من الأمور.

رابط تحميل البرنامج .

يقدم البرنامج إمكانية الترجمة بين أكثر من خمسين لغة في نفس الوقت ويقدم ايضاً أداة مبنية داخله ليتمكن من مراجعة قواعد اللغة وفحصها بشكل مستمر وتصحيح الأخطاء الكتابية وغيرها من الأمور، كما يمكنك حفظ الملف المترجم إلى ملف PDF .

يمكنك تحميل البرنامج من هنا .

Advertisements

يعتبر هذا البرنامج مبنياً على محرك ترجمة جوجل لذا ستحتاج إلى الإتصال المستمر بالإنترنت لتشغيل البرنامج بشكل جيد، البرنامج يدعم الترجمة بين اكثر من 90 لغة ويمكنه القيام بكل ما تسطيع ترجمة جوجل القيام به.

يمكنك تحميل البرنامج من متجر مايكروسوفت من هنا .

يعتبر هذا البرنامج إضافة لمتصفح Edge الخاص بمايكروسوفت وهو مصمم بشكل اساسي ليغطي جميع إحتياجاتك للتجرمة من على الإنترنت في ويندوز 10، بما فيها ترجمة الصفحات بأكملها أو كلمتا بعينها أو حتى جمل ومقاطع كاملة.

يدعم البرنامج الترجمة حتى 103 لغة ويمكنك أن تدفع مبلغاً بسيطاً للبرنامج لتحصل على مترجم بشري يعمل على ترجمة المقالات لك بشكل خاص، يمكنك من خلال البرنامج أيضاً أن تحدد الكلمة وتقف عليها لتظهر لك الترجمة مما يوفر لك تركيزاً أكبر على الشيء الذي تعمل عليه مباشرةً.

يمكنك تحميل الإضافة من خلال موقعها الرسمي من هنا .

برنامج dualclip من برامج الترجمة المجانية :

يعتمد هذا البرنامج على محركي ترجمة جوجل وبينج الخاص بمايكروسوفت لذا فإنه يقدم لك الترجمة من مصدرين مختلفين لتجنب الأخطاء التي قد تظهر من الإعتماد على مصدر واحد، كل ما عليك فعله لإستخدام هذا البرنامج هو أن تقوم بتحديد الفقرة أو الكلمة التي ترغب في ترجمتها ومن ثم ستظهر لك الترجمة مباشرةً كما يظهر في الصورة بالأعلى، يمكنك أيضاً أن تأخذ Screenshot وتجعل البرنامج يترجم لك محتويات هذه الصورة .

يمكنك تحميل البرنامج من هنا .