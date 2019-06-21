الإعلان رسميًا عن الهاتف Vivo Y12 مع بطارية بسعة 5000mAh وثلاث كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - لا تزال شركة Vivo تواصل إطلاق المزيد من الهواتف الذكية الجديدة، واليوم قررت الشركة الصينية إزاحة الستار رسميًا عن هاتف ذكي جديد من الفئة المتدنية يدعى Vivo Y12.

هذا الهاتف الجديد من شركة Vivo يضم شاشة Halo FullView بحجم 6.35 إنش وبدقة +HD تمتاز بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية التي تبلغ دقتها 8 ميغابكسل، ويضم كذلك معالج ثماني النوى من فئة MediaTek Helio P22، وذاكرة عشوائية بحجم 3GB أو 4GB، فضلا عن ذاكرة داخلية بحجم 32GB أو 64GB قابلة للتوسع عن طريق الذاكرة الخارجية MicroSD.

وعلاوة على ذلك، فالهاتف Vivo Y12 الجديد يضم كذلك ثلاث كاميرات في الخلف بدقة 13 ميغابكسل للكاميرا الأساسية وبدقة 8 ميغابكسل للكاميرا الثانية الواسعة الزاوية، وبدقة 2 ميغابكسل للكاميرا الثالثة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق مع العلم بأن الكاميرا الأولى تضم عدسة بفتحة 2.2 جنبا إلى جنب مع الكاميرا الثانية، في حين تضم الكاميرا الثالثة عدسة بفتحة 2.4.

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وكما يمكنك أن تتوقع، فالهاتف Vivo Y12 يأتي كذلك بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة FuntouchOS 9، كما أنه يضم بطارية بسعة 5000mAh تدعم الشحن من خلال منفذ MicroUSB، ومستشعر بصمات الأصابع في الخلف. عمومًا، هذا الهاتف سيكون متوفرًا للشراء باللونين الأحمر والأزرق، على الأقل في الهند مقابل 180 دولار أمريكي.