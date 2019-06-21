تقرير يلمح لإمكانية إطلاق طراز جديد من جهاز Nvidia Shield TV في المستقبل القريب

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد مرت فترة طويلة نسبيًا منذ أن قامت شركة Nvidia بإطلاق جهاز Nvidia Shield TV جديد، وإذا كنت تحب الإمكانات التي يتمتع بها هذا الجهاز، فقد يسعدك معرف أن شركة Nvidia تعمل ربما على طراز جديد من جهاز Nvidia Shield TV. هذا وفقا لتقرير جديد من منتدى المطورين XDA Developers والذي إكتشف أدلة على وجود جهاز جديد في Google Play Developer Console’s Device Catalog.

كيف يعرفون أنه طراز جديدة من جهاز Nvidia Shield TV؟ حسنًا، لقد تم التوصل إلى هذه النظرية لأن هذا الجهاز يحمل الإسم الرمزي Mdarcy مع العلم بأن الطراز السابق كان يحمل الإسم الرمزي Darcy. كما إتضح أن هذا الجهاز الجديد يعمل بنظام Android 9 Pie، وهو الإصدار الرسمي الأحدث من نظام الأندرويد بغض النظر عن Android Q.

وبالنسبة لمواصفات الجهاز الجديد، فقد سمع المطورين في XDA Developers أن جهاز Nvidia Shield TV الجديد سيعمل بنسخة مطورة من المعالج Tegra X1. ومن المتوقع أن يوفر إستخدامًا أفضل للطاقة ومعالج رسوميات أفضل، والمثير للإهتمام في هذه الشائعات هو الأثار التي قد تترتب عنها على للمنتجات الأخرى.

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كما قد يعلم البعض منكم، فجهاز Nintendo Switch يستخدم بدوره المعالج Tegra X1، وإذا كان جهاز Nvidia Shield TV الجديد سيضم نسخة مطورة من هذا المعالج، فمن المحتمل أن نرى هذا المعالج الجديد أيضًا في النسخة المحسنة من جهاز Nintendo Switch والتي تردد بأنها ستصل في وقت لاحق من هذا العام. عمومًا، لا تكن متحمسًا كثيرًا في الوقت الراهن، ولكن نأمل أن تكون لدينا المزيد من التفاصيل قريبًا.