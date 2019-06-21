الإصدار المقبل من المتصفح Google Chrome سيسهل على المستخدمين تخطي ” جدار الدفع “

فاطمة أيت طالب - دبي - يقدم معظم الناشرين الذين يعتمدون على الإشتراكات الشهرية السنوية عددًا من المقالات المجانية شهريًا للزائرين. بمجرد الإنتهاء من حصتك الشهرية، يمكنك إما الإنتظار حتى الشهر التالي أو الإشتراك. إحدى الطرق التي تمكن المستخدمين من التغلب على ذلك هي بإستخدام وضع التصفح الخفي في المتصفح Google Chrome ولكن المطورين أضافوا لاحقًا بعض التعليمات البرمجية للتحقق مما إذا كان الزائر يستخدم وضع التصفح الخفي. إذا تم إكتشافه، فلن يُسمح لهم حتى بقراءة المقالات المجانية. ومع ذلك، سيُسهل الإصدار التالي من المتصفح Google Chrome المستخدمين على تجاوز هذا القيد.

من السهل على الناشرين مثل New York Times و Bloomberg على سبيل المثال لا الحصر فرض حدودهما عندما لا يكون المستخدمون في وضع التصفح الخفي. إنهم يستخدمون فقط ملفات تعريف الإرتباط ( Cookie ) لتتبع عدد المقالات التي قرأها الزائر، ثم يعرضون نافذة الإشتراك عندما ترتفع حصتهم.

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يتم حظر ملفات تعريف الإرتباط في وضع التصفح الخفي، لذلك لا تعمل هذه الطريقة، ولهذا السبب بدأ الناشرين بإضافة تعليمات برمجية لمواقعهم لإغلاق الثغرة التي سمحت للناس بقراءة عدد أكبر من المقالات التي يريدونها. ستسمح شركة جوجل لمستخدمي المتصفح Google Chrome بالتغلب على هذا القيد بإستخدام الإصدار 76 من هذا المتصفح. نظرًا للتغيرات في واجهة برمجة التطبيقات API، لن تتمكن مواقع الويب التي تحتوي على شفرة الجافاسكريبت المطلوبة من إكتشاف ما إذا كان الزائر في وضع التصفح الخفي أم لا.

لذلك، يجب أن يتمكن الزائرين من الإلتفاف حول ما يطلق عليه العديد من الأشخاص ” حائط الدفع | Paywall “، ولكن يبقى أن نرى ما إذا كان الناشرون سيكتشفون بدورهم طريقة أخرى لمنع ذلك. من المتوقع أن تقوم شركة جوجل بإصدار الإصدار 76 المستقر من المتصفح Google Chrome في وقت لاحق من هذا الشهر.