شاشة الهاتف OnePlus 7 Pro لا تعمل بمعدل التحديث 90Hz طوال الوقت

فاطمة أيت طالب - دبي - واحدة من أبرز الميزات في الهاتف OnePlus 7 Pro هي أن شاشة الهاتف تمتاز بمعدل تحديث يبلغ 90Hz. هذا يجعل الهاتف يبرز من بين المنافسين لأنه يوفر معدل تحديث أسرع، وهي ميزة كانت OnePlus سريعة في الإستفادة منها. ومع ذلك، فقد إتضح أن الهاتف OnePlus 7 Pro لا يقوم بتشغيل معدل التحديث 90Hz طوال الوقت.

ووفقا لأحد المطورين في منتدى XDA Developers، فقد إكتشف أن الهاتف OnePlus 7 Pro يوفر في الحقيقة ثلاث معدلات تحديث مختلفة، وهي : 60Hz، ومعدل التحديث 90Hz التلقائي، ومعدل التحديث 90Hz الحقيقي الذي يبدو أنه مخفي، وهذا الخيار الثالث عندما يتم تفعيله يسمح للشاشة بتشغيل معدل التحديث 90Hz طوال الوقت. هذا يعني أنه تم ضبط الهاتف إفتراضيا على خيار معدل التحديث 90Hz التلقائي، وهو الخيار الذي يتنقل بين 60Hz و 90Hz إعتمادًا على المهمة الحالية.

وعندما تواصل منتدى XDA Developers مع شركة OnePlus للتوضيح، إدعت الشركة الصينية أنه أثناء المهام الكثيفة مثل مشاهدة مقاطع الفيديو، وتشغيل الألعاب وإستخدام الكاميرا، سيعود الهاتف إلى معدل التحديث 60Hz. وفي الأوقات الأخرى، ينتقل الهاتف إلى معدل التحديث 90Hz.

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كما حذرت الشركة المستخدمين من تفعيل الخيار ” معدل التحديث 90Hz الحقيقي ” لأنه من شأن ذلك أن يؤدي إلى تقليص عمر البطارية. ومن المؤسف أن نجد الهاتف OnePlus 7 Pro لا يقوم بتشغيل الشاشة بمعدل 90Hz طوال الوقت، ولكن نحن نعتقد بأن المساومة بعمر البطارية من أجل معدل التحديث العالي هو قرار غير منطقي في نظر العديد من المستخدمين.