Huawei تعلن رسميًا عن الجهاز اللوحي MediaPad M6 بحجمين مختلفين

فاطمة أيت طالب - دبي - بالإضافة إلى سلسلة هواتف Huawei Nova 5 Series، فقد قامت شركة Huawei كذلك اليوم بالكشف عن جهاز لوحي جديد يدعى Huawei MediaPad M6. في الواقع، لقد قامت الشركة الصينية بتقديم هذا الجهاز اللوحي الجديد بحجمين مختلفين، وهما 8.4 إنش و 10.8 إنش. والفرق الوحيد بينهما بغض النظر عن حجم الشاشة يكمن في سعة البطارية.

تأتي كلا النسختين من الجهاز اللوحي Huawei MediaPad M6 مع شاشات LCD بدقة 1600×2560 بكسل، ومع المعالج الرائد HiSilicon Kirin 980، ومع 4GB من الذاكرة العشوائية، فضلا عن 64GB أو 128GB من الذاكرة الداخلية. وعلاوة على ذلك، فقد تم تزويد هذا الجهاز اللوحي كذلك في كلا النسختين بكاميرا أمامية بدقة 8 ميغابكسل وبكاميرا خلفية بدقة 13 ميغابكسل.

وإلى جانب ذلك، فقد قامت شركة Huawei في هذين الجهازين اللوحيين كذلك بإستخدام أربع مكبرات صوتية من شركة Harman Kardon. وفي حين قامت بتضمين بطارية بسعة 7500mAh في نسخة 10.8 إنش، فهي قامت بتضمين بطارية أصغر بسعة 6100mAh في نسخة 8.4 إنش. وبفضل الدبابيس الموجودة في الإطار، فقد قامت شركة Huawei كذلك بتصميم لوحة مفاتيح قابلة للفصل لهذا الجهاز اللوحي لتعزيز الإنتاجية مع العلم بأن هذا الجهاز يضم كذلك منفذ USB Type-C ومنفذ السماعات 3.5mm، كما أنه يأتي بشكل مسبق مع نظام Android 9 Pie ومع واجهة EMUI 9.1 الأحدث من الشركة.

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الجهاز اللوحي MediaPad M6 10.8 متوفر للطلب المسبق إبتداءً من اليوم وسيصل إلى المتاجر في اليوم 10 يوليو بسعر 335$ لنسخة 4GB/64GB التي تدعم WiFi فقط، وبسعر يصل إلى 510$ لنسخة 4GB/128GB التي تدعم الشبكات الخلوية كذلك.

أما بخصوص الجهاز اللوحي MediaPad M6 8.4، فهو سيصبح متاحًا للطلب المسبق إبتداء من 7 يوليو بسعر 290$ لنسخة 4GB/64GB التي تدعم شبكات WiFi فقط، وبسعر 392$ لنسخة 4GB/128GB التي تدعم الشبكات الخلوية كذلك.