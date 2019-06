الهاتف Pocophone F1 يتلقى تحديث جديد، وتأكد رسميًا حصوله على تحديث Android Q

فاطمة أيت طالب - دبي - تلقى الهاتف Pocophone F1 تحديث MIUI 10.3.4.0 في أوائل شهر أبريل الماضي مما أدى إلى دعم Widevine L1 و Game Turbo في الهاتف. الآن بعد مرور شهرين، بدأ الهاتف بتلقي تحديث جديد يحمل الإصدار MIUI 10.3.5.0 والذي يجلب معه الإصلاحات الأمنية لشهر مايو.

هذا التحديث الجديد يبلغ حجمه 390 ميغابايت، ويجلب معه كذلك ساعة قابلة للتخصيص لشاشة القفل والتي يمكن الوصول إليها من خلال الإنتقال إلى Settings ثم إلى Lock Screen & Password، والذهاب بعد ذلك إلى خيار Advanced Settings. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن هذه الساعة لن تعمل مع ثيمات الطرف الثالث.

إلى جانب ذلك، فهذا التحديث الجديد يقوم أيضًا بتحسين آلية ترتيب شبكات WiFi المتاحة، ويقوم بإصلاح مشكلة إختفاء التطبيقات المزدوجة بعد إعادة التشغيل.

هذا التحديث يستند على نظام Android 9 Pie، ولكن الرئيس العالمي لشركة Poco، السيد Alvin Tse، أكد أن الهاتف Pocophone F1 سيحصل في نهاية المطاف على تحديث Android Q، على الرغم من أنه لم يكشف لنا عن الإطار الزمني لموعد حدوث ذلك.

Hey POCO fans, we have started rolling out the new June stable update for #POCOF1. It has the security update, lock screen customizations and many more. Do check out the cool new features in the update🙂



P.S: Please note that the rollout will happen in batches. pic.twitter.com/lj40d08rhj