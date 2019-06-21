Truelifi: نظام لنقل الإنترنت عبر الإضاءة بسرعة 150 ميجابت

أعلنت شركة (Signify)، المعروفة سابقًا باسم (Philips Lighting)، المنتجة للأضواء الذكية من علامة هيو (Hue) التجارية، عن مجموعة جديدة من مصابيح (Li-Fi) التجارية القادرة على نقل الإنترنت عريض النطاق عبر الإضاءة المسماة (Truelifi).

وتُعد أجهزة التوجيه اللاسلكية عنصرًا أساسيًا من المنازل والمكاتب في جميع أنحاء العالم، لكن هناك أكثر من طريقة لإرسال البيانات اللاسلكية، ومنها (Li-Fi)، وهي تقنية تعتمد في نقل البيانات على الموجات الضوئية بدلاً من النطاقات الراديوية.

ويمكن لهذه المصابيح الجديدة نقل البيانات إلى الأجهزة، مثل أجهزة الحواسيب المحمولة، بسرعات تصل إلى 150 ميجابت في الثانية، وذلك باستخدام الموجات الضوئية، بدلاً من الإشارات الراديوية المستخدمة ضمن شبكات الجيل الرابع (4G) أو الشبكات اللاسلكية (Wi-Fi).

ويستخدم نظام (Li-Fi) الجديد المسمى (Trulifi) تقنية الإرسال والاستقبال الضوئية اللاسلكية المدمجة في مصابيح فيليبس (Philips)، مما يعني أن المستخدمين لن يضطروا إلى استبدال البنية التحتية للإضاءة الحالية لتجربة (Li-Fi).

ويتألف المنتج الجديد من المصابيح بالإضافة إلى أجهزة الإرسال والاستقبال القابلة للتعديل لتتناسب مع الإضاءة الحالية، ويمكن استخدام التقنية لتوصيل نقطتين ثابتتين لاسلكيًا بسرعات تصل إلى 250 ميجابت في الثانية.

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ويبدو نظام (Li-Fi) مثل أي نظام إضاءة قد تشاهده في سقف المكتب أو المستشفى، لكنه يوفر وصولًا لاسلكيًا إلى البيانات في الوقت نفسه، وفي حين يوفر كل مصباح وصولاً لاسلكياً، إلا أنه يسلم المهمة إلى المصباح الآخر عند انتقال الشخص.

وتفتخر الشركة بتسليم سلس من ضوء إلى آخر، وتستهدف Signify الأسواق المهنية من خلال منتجها الجديد، مثل مباني المكاتب؛ والمستشفيات، بدلاً من المنازل، حيث تتمتع هذه الأسواق بإمكانية الوصول إلى جمهور أوسع بكثير.

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وتوجد تقنية (Li-Fi) منذ سنوات، وتحتاج معظم الأجهزة المتصلة بالإنترنت، مثل أجهزة الحواسيب المحمولة؛ والهواتف الذكية، إلى محول خارجي لتلقي البيانات عبر (Li-Fi)، ويمكن حظر الإشارة عندما يكون جهاز الاستقبال في الظل.

وتقول شركة (Signify): يحتاج المستخدمون إلى مفتاح وصول (USB) موصول بجهاز حاسب محمول لتلقي إشارة (Li-Fi) من خلال منتج (Truelifi).

ويمكن لنظام (Trulifi) – بمجرد الاتصال – توفير اتصال لاسلكي بسرعة تصل إلى 150 ميجابت في الثانية، ووفقًا للشركة، فإن هذا الاتصال يُعد سريعًا بما يكفي لبث 30 فيلم بدقة 1080 بيكسلًا في وقت واحد.

وهناك عدد من المزايا عند استخدام (Li-Fi) للإشارات الضوئية بدلاً من الإشارات اللاسلكية في سبيل نقل البيانات، مثل إمكانية استخدامه في المناطق التي تعاني من تداخل الترددات اللاسلكية، أو في أماكن مثل المستشفيات، والتي قد تتداخل فيها الترددات الراديوية (RF) مع الأجهزة الحساسة.

وبالإضافة إلى السرعة وتجنب الترددات اللاسلكية، فإن (Li-Fi) يقدم بعض الفوائد الرئيسية، بما في ذلك إمكانية نقل البيانات إلى أي مكان ينتقل إليه الضوء، مثل الأعماق تحت الأرض حيث تكون الشبكة اللاسلكية محدودة، كما يمكن استخدام (Trulifi) لربط الروبوتات أو الآلات في المنشآت الصناعية.

وبينما يمكن حظر إشارات (Li-Fi) بسهولة، إلا أن هذا العيب يشكل أمرًا جيدًا لتطبيقات الأمان، بحيث يكون لدى المستخدم تحكمًا أكبر بالمكان الذي تنتشر فيه الشبكة.