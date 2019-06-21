آبل: التعريفات الأمريكية على الصين تلحق الضرر بالتنافسية…

قالت شركة آبل: إن التعريفات الجمركية الأمريكية المقترحة على البضائع الصينية، التي منها: هواتف آيفون، وحواسيب آيباد اللوحية، وحواسيب ماك الشخصية، ستقلل من مساهمات الشركة في الاقتصاد الأمريكي، وتؤثر على قدرتها التنافسية العالمية.

وقالت شركة التقنية الأمريكية في تعليقات نُشرت على موقع حكومي على الإنترنت اليوم الخميس: إنه ينبغي للحكومة الأمريكية ألا تمضي قدمًا في اقتراحها الرامي إلى فرض تعريفة تصل إلى 25% على سلع أخرى من الصين بقيمة 300 مليار دولار.

وأضافت آبل أن الرسوم ستطال سماعات الأذن (أيربودز) AirPods، ومنصة التلفاز (آبل تي في) AppleTV، والبطارية، وقطع الغيار. وهي تعد من بين أحدث الشركة الأمريكية التي تحاول الضغط على إدارة دونالد ترامب للتخلي عن خطتها في فرض المزيد من التعريفات الجمركية على السلع الصينية.

ويُنتظر أن تُستأنف المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد أكثر من شهر من الجمود. ومن المتوقع أن يجتمع رئيسا البلدين في قمة مجموعة العشرين في اليابان الأسبوع المقبل. وكان الرئيس دونالد ترامب قد قال: إنه سيفكر في فرض تعريفة على المزيد من السلع الصينية بعد أن انهارت المناقشات في شهر أيار/ مايو الماضي.

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وأشارت شركة آبل – في تعليقها – إلى أنها تعد أكبر دافع ضرائب أمريكي لخزانة الولايات المتحدة، وكانت قد تعهدت في عام 2018 بخطة للمساهمة المباشرة بأكثر من 350 مليار دولار في الاقتصاد الأمريكي على مدار خمس سنوات.

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يُشار إلى أن تعليق آبل يأتي بعد يوم واحد فقط من بيان لشركات أمريكية كبرى أخرى، وهي: ديل، وإتش بي، ومايكروسوفت، وإنتل، عارضت فيه اقتراح ترامب بإدراج أجهزة الحاسوب المحمولة، والأجهزة اللوحية بين البضائع الصينية المستهدفة بالرسوم الجمركية.

وقالت هذه الشركات الأربع في بيان مشترك نُشر على الإنترنت: إن هذه الخطوة ستضر المستهلكين والصناعة، ولن تعالج الممارسات التجارية الصينية، التي يسعى مكتب إدارة ترامب للممثل التجاري للولايات المتحدة إلى علاجها.