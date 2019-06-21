أهم 5 أسئلة تدور حول هاتف سامسونج جالاكسي نوت 10 المنتظر

تنافس شركة سامسونج في سوق الهواتف الذكية الرائدة من خلال سلسلتي (جالاكسي إس) Galaxy S، و(جالاكسي نوت) Galaxy Note، حيث ينتظر الناس إصدارتهما كل عام، وخصوصًا المهتمين بالوسط التقني لاكتشاف التوجه الجديد الذي ستتبعه الشركة، وما ستقدمه من ميزات جديدة في هواتفها.

وقد أفاد تقرير جديد لموقع (سي نت) Cnet التقني؛ بأن شركة سامسونج تنوي الإعلان عن هاتفها الذكي المرتقب (جالاكسي نوت 10) Galaxy Note 10 يوم 7 أغسطس/ آب القادم، وذلك خلال حدث خاص سوف يُقام في مدينة نيويورك الأمريكية، في المكان نفسه الذي أعلنت فيه العام الماضي عن الإصدار التاسع من السلسلة، وهو هاتف (جالاكسي نوت 9).

وفقًا لخطط إطلاق منتجات سامسونج الجديدة سنويًا؛ يمكننا القول إن هذه المعلومة صحيحة بشكل كبير، ولكن الأهم من إطلاق الإصدار العاشر من السلسلة (جالاكسي نوت 10)، هو ما الذي خططت سامسونج لإضافته لهذه السلسلة؟

تجدر الإشارة إلى أن شركة سامسونج واجهت العديد من الانتقادات خلال عام 2018؛ بسبب عدم الابتكار في أجهزتها هذا العام، ولكنها فاجأت الجميع خلال عام 2019، حيث أطلقت سلسلة هواتف (جالاكسي إس 10) Galaxy S10، التي تضمنت العديد من التغييرات: ابتداءً من مستشعر بصمات الإصبع بالأمواج فوق الصوتية تحت الشاشة، وعدم وجود أي نتوء في الشاشة، وتضمين الكاميرا الأمامية في الشاشة نفسها، والكاميرا الخلفية الثلاثية العدسات، وحتى هاتف (جالاكسي إس 10 5 جي) Galaxy S10 5G، الذي يعمل على شبكات الجيل الخامس، مع شاشة كبيرة بمقاس 6.7 بوصات، وكاميرا للتصوير الثلاثي الأبعاد.

كما أعلنت أيضًا هذا العام عن هاتف (جالاكسي فولد) Galaxy Fold، الذي تنافس به في فئة الهواتف القابلة للطي – وهي فئة جديدة من الأجهزة المحمولة – بالرغم من كل المشاكل المتعلقة بالتصميم والمتانة التي تواجهها الشركة، وتأجيل موعد إطلاقه.

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ولكن في الوقت نفسه، ظهرت شائعات تزعم أن هواتف آيفون القادمة ستحتوي على كاميرا خلفية ثلاثية العدسات، كما أن جوجل سربت صورة رسمية لهاتفها القادم (بيكسل 4) Pixel 4، والذي سيضم كاميرا خلفية متعددة العدسات أيضًا، وذلك لأول مرة في تاريخ سلسلة هواتف بيكسل، وبناء على كل ذلك؛ فمن الواضح أن أكبر منافسي سامسونج سوف يخوضون معركة قوية معها في الإصدارات القادمة.

وهذا سيجعل هاتف (جالاكسي نوت 10) بمثابة نقطة تحول لهواتف سامسونج، حيث تحاول تحسين كل ما يمكنك القيام به باستخدام هاتف ذكي معاصر.

فيما يلي أهم 5 أسئلة تدور حول هاتف سامسونج جالاكسي نوت 10:

1- هل هناك حاجة لإطلاق إصدارين من الهاتف؟

عندما أظهرت التسريبات المبكرة أن هاتف (جالاكسي نوت 10) سيضم بطارية سعتها 4170 ميلّي أمبير/ الساعة، فقد كان ذلك مثيرًا للقلق إلى حد ما، نظرًا لأن سعة البطارية ستكون أكبر بمقدار 170 ميلّي أمبير فقط من بطارية هاتف (جالاكسي نوت 9)، وأصغر بمقدار 330 ميلّي أمبير فقط من بطارية هاتف Galaxy S10 5G، وقد يعني ذلك أن هاتف (جالاكسي نوت 10) سيكون منه إصدار يدعم شبكات الجيل الخامس 5G.

ولكن استنادًا إلى تقارير المواقع الكورية، يبدو أن سامسونج تخطط لإطلاق إصدارين من هاتفها الجديد: إصدار أصغر بشاشة 6.3 بوصات، وإصدار أكبر بشاشة 6.75 بوصات.

2- ماذا يمكن أن تضيف سامسونج إلى القلم S-Pen؟

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في العام الماضي؛ أضافت سامسونج بعض وظائف التحكم عن بُعد إلى قلم S-Pen، التي أتاحت للمستخدمين القيام بأشياء مثل: تشغيل التطبيقات، والتحكم فيها عن بُعد، ابتداءً من تطبيقات الكاميرا والمعرض، إلى تطبيق Powerpoint، ومشغلات الموسيقى، بالإضافة إلى استخدامه في الكتابة والرسم.

ولكن على مدار العامين الماضيين، يبدو الأمر وكأن سامسونج قد بلغت أقصى حد لتطوير قلم S-Pen – الذي يعتبر أهم ما يميز سلسلة هواتف جالاكسي نوت – خاصة وأن الشاشات التي تعمل باللمس في الهواتف أصبحت تتميز باستجابة أعلى، مما يجعلنا نتساءل عن عدد المستخدمين الذين يريدون حقًا هاتفًا يدعم قلمًا؟

3- كم عدد الكاميرات في الهاتف، ومعدل التقريب البصري الذي ستدعمه؟

تصدرت شركة (أوبو) OPPO في تطوير كاميرا الهواتف الجديدة، خاصة عندما دعمت هاتفها OPPO Reno 10x Zoom بكاميرا تدعم تقنية التقريب البصري حتى 10 مرات، والتي طورتها بالتعاون مع شركة CorePhotonics؛ المتخصصة في تقنيات الكاميرات، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون أن سامسونج قد استحوذت على هذه الشركة في بداية هذا العام.

لذا فإن السؤال المهم الآن هو؛ هل كانت سامسونج مستعدة لأول مرة لدعم كاميرا هاتف (جالاكسي نوت 10) بتقنية التكبير والتصغير، وهل ستقدم كاميرا التصوير الثلاثي الأبعاد التي قدمتها في إصدار Galaxy S10 5G؟

إذا وفرت سامسونج هذه الميزات في هاتف (جالاكسي نوت 10)، مع الكاميرا الرئيسية، والكاميرا ذات الزاوية العريضة الموجودة في هواتف Galaxy S10، فإن ذلك من شأنه أن يعطي الهاتف 4 كاميرات خلفية مختلفة، وقد تكون مجموعة أدوات التصوير الأكثر إثارة للإعجاب على مستوى جميع الهواتف الذكية هذا العام.

4- هل ستتخلى سامسونج عن منفذ السماعات التقليدي؟

في الوقت الذي تزداد فيه شعبية سماعات الأذن اللاسلكية، وتعتبر شركة سامسونج من أبرز الشركات المتنافسة في هذا المجال من خلال سماعتها (جالاكسي بودز) Galaxy Buds، إلا أنها مازالت من أكبر شركات صناعة الهواتف التي لم تتخلَّ عن منفذ السماعات التقليدي 3.5 مم في هواتفها.

لكن أحدث التسريبات الصادرة من المواقع الكورية تشير إلى أن سامسونج ستفعلها هذا العام، وتتخلى عن عن منفذ السماعات التقليدي في هاتف (جالاكسي نوت 10)، مما سيجبر المشترين المحتملين للهاتف على استخدام منفذ USB-C للسماعات، وشحن الهاتف، أو الانتقال إلى السماعات اللاسلكية.

5- هل سيُطرح هاتف (جالاكسي نوت 10) للبيع قبل هاتف Galaxy Fold؟

بعد قرار سامسونج بتأجيل الإطلاق الرسمي لهاتف (جالاكسي فولد) Galaxy Fold من أجل معالجة بعض عيوب التصميم، وتظهر كل أسبوع معلومات جديدة حول إلغاء طلبات الحجز السابق للهاتف، ومع ذلك وبالرغم من الشائعات المتكررة التي تدعي أن هاتف Galaxy Fold سوف يطلق قريبًا، لا يوجد تاريخ إطلاق محدد للهاتف من الشركة نفسها.

وإذا استمر هذا التأخير لفترة أطول، فقد نصل إلى موعد إطلاق هاتف جالاكسي نوت 10 للبيع قبل هاتف Galaxy Fold، على الرغم من أن هذا الأخير قد أعلنت عنه الشركة لأول مرة في أواخر شهر فبراير الماضي.