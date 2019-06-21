آبل تطالب مالكي بعض حواسيب MacBook Pro بردِّها وتوضح السبب

قالت شركة آبل اليوم الخميس: إنها ستستردّ عددًا محدودًا من حواسيبها المحمولة (ماك بوك برو) MacBook Pro ذات القياس: 15 بوصة، وذلك بسبب وجود مشكلة في البطارية تجعلها عرضة لارتفاع درجة الحرارة، مما قد يؤدي إلى “خطر نشوب حرائق”.

وأوضحت الشركة الأمريكية في بيان: إن الوحدات المعيبة من حواسيب (ماك بوك برو) بيعت خلال المدة التي بين شهر أيلول/ سبتمبر 2015، وشهر شباط/ فبراير 2017، ويمكن تحديدها من خلال رقم المنتج التسلسلي.

وقالت آبل – التي طلبت من العملاء التوقف عن استخدام وحدات (ماك بوك برو) المتأثرة بالمشكلة: إن الاستدعاء لا يؤثر على أي وحدات أخرى، أو حواسيب من سلسلة (ماك).

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يُشار إلى أن هذه المشكلة ليست الأولى، إذ سبق لشركات أخرى أن طالبت العملاء بردّ وحدات متأثرة من حواسيبها أو هواتفها الذكية، كما حدث مع شركة سامسونج في عام 2016 التي ألغت مبيعات هاتفها الذكي (جالاكسي نوت 7) Galaxy Note 7، بعد أقل من شهرين على إطلاقه، وذلك بعد اشتعال النيران في الهواتف بسبب انفجار البطارية.

وعلى صعيد منفصل، قالت شركة آبل اليوم الخميس أيضًا: إن التعريفات الجمركية الأمريكية المقترحة على البضائع الصينية، بما في ذلك: هواتف آيفون، وحواسيب آيباد اللوحية، وحواسيب ماك الشخصية، ستقلل من مساهمات الشركة في الاقتصاد الأمريكي، وتؤثر على قدرتها التنافسية العالمية.