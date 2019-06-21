شركة جوجل ستتوقف عن صنع الأجهزة اللوحية بجميع انظمة التشغيل

قررت شركة جوجل أنها ستتوقف عن صنع الأجهزة اللوحية، هل تتذكرون Pixel Slate ؟ هذا كان آخر جهاز لوحي ستقدمه جوجل على الإطلاق.

الجهاز صدر العام الماضي مع أجهزة Pixel 3 و pixel 3xl وكان يعمل بنظام تشغيل Chrome OS بدلاً من الأندرويد الإعتيادي الذي إعتدنا عليه ولكن الآن لن يكون هناك اي جهاز لوحي جديد يعمل بنظام أندرويد أو غيره من تطوير فريق جوجل.

بحسب الكثير من الشائعات كان هناك جهازين لوحيين من جوجل في التطوير وهما أصغر من جهاز Pixel Slate في الحجم ولكن مع بداية هذا الإسبوع قامت جوجل بالتخلي عن تطوير الجهازين تماماً وأوقفت عملية تطويرهم .

ولكن هذا لا يعني أن الشركة ستتوقف عن دعم نظام Chrome OS فهي لازلت ستطور لابتوب يعمل به وعلى الأغلب سيكون هو الـ pixelbook الجديد من الشركة وسيعلن عنه بجانب الـ Pixel 4 هذا العام.

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أجهزة جوجل في الآونة الأخيرة كانت تعاني كثيراً من مشاكل وتخبط في الكثير من الجوانب الخاصة بعملية تطوير هواتفها والأجهزة المحمولة فعلى الرغم من أجهزة البيكسل من اقوى الأجهزة الموجودة بنظام الأندرويد إلا أنها لم تتمكن من تحقيق المبيعات المطلوبة وحتى تحقيق مبيعات بشكل جيد ويمكنك أن تتخيل الوضع مع أجهزة Pixelslate اللوحية.

شخصياً يحزنني هذا الأمر بشكل كبير، فاول جهاز لوحي إمتلكته على الإطلاق كان جهاز nexus 7 وكان بصدق وقتها من افضل الأجهزة اللوحية الموجودة في السوق وبعد ذلك إمتلكت Nexus 10 الذي لم أرى جهاز لوحي ينافسه في الجودة والكفاءة حتى يومنا هذا .

المصدر.