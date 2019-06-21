شاومي تعلن عن سلسلة CC الجديدة من هواتفها

أعلنت شاومي أنها إستحوذت على شركة الهواتف المتحركة Meitu في العام الماضي وهذا جعل العالم بأكمله يتوقع أن تعلن الشركة عن هاتف جديد من تعاونها مع مهندسي شركة Meitu تحت إسم Mi CC9 أو أي إسم آخر ولكن شاومي تفاجئ الجميع بإعلان اليوم مغاير لكل هذه التوقعات.

أعلن المدير التنفيذي لشاومي Lei jun عن سلسلة CC وأنها إختصار لكلمتي Colorful And Creative وأنها جاءت من تطوير فريق Chic & Cool 90 ولكن جاء هذا الإعلان بدون أي إعلان عن هواتف جديدة أو حتى موعد للاعلان عن الهواتف الجديدة.

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سلسلة CC الجديدة من شاويم ستكون ثالث عائلة تطلقها الشركة بعد هواتف Mi الخاصة بها و Redmi ولكن من المفترض أن تكون سلسلة CC مختلفة قليلاً عن باقي هواتف الشركة فهي ستكون موجهة بشكل أكبر ناحية جمهور مختلف ومهتم بالتصميم والفنيات في التصميم أكثر من غيره، السلسلة بأكملها ستأتي من تطوير مجموعة من طلاب الفن والكليات الفنية وستكون موجهة كما قلنا ناحية المهتمين بالموضة و الـ Fashion بشكل اكبر.

كون الهاتف سيكون مهتماً أكثر بالفنيات يعني أننا قد لا نرى هواتف بمواصفات قوية في مقابل أن يكون شكلها مميزاً ومختلفاً للغاية وهذا ما سيركز عليه الهاتف بالطبع إلى جانب الكاميرا وفلاتر الجمال والذكاء الصناعي.