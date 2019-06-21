Vivo تشوق لقدوم الهاتف Vivo iQOO Neo مع شاشة مزودة بقطع، وثلاث كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت العلامة التجارية الفرعية iQOO التابعة لشركة Vivo بالكشف عن هاتفها الذكي الأول في شهر مارس الماضي، والآن نحن على وشك الحصول على الهاتف الذكي الثاني من هذه العلامة التجارية الفرعية.

قامت الشركة الصينية اليوم بالتشويق لقدوم الهاتف Vivo iQOO Neo في حسابها الرسمي على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo حيث قامت بنشر ملصقًا تكشف فيه عن تصميم هذا الهاتف. وكما تلاحظون في الصورة أعلاه، فالهاتف Vivo iQOO Neo سيكون مشابهًا للهاتف Vivo iQOO، فهو يضم بدوره شاشة مزودة بقطع صغير في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة، وثلاث كاميرات بوضعية عمودية في الزاوية العلوية اليسرى من الواجهة الخلفية.

ومع ذلك، في حين تم وضع الفلاش LED على الهاتف Vivo iQOO بشكل منفصل، فالهاتف Vivo iQOO Neo القادم سيضم الفلاش LED في نفس الوحدة التي تضم الكاميرات الثلاثة. يمكنك أيضًا أن ترى بأن الهاتف Vivo iQOO Neo يضم زر التشغيل وأزرار التحكم بالصوت في الجانب الأيمن، فضلا عن زر برتقالي اللون على اليسار سيكون على الأرجح للمساعد الرقمي التابع للشركة.

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سيتم تقديم الهاتف Vivo iQOO Neo بلونين على الأقل، وهما البنفسجي والأسود، مع وجود نمط يشبه ألياف الكربون على الواجهة الخلفية. ومع ذلك، نحن نلاحظ بأن الواجهة الخلفية لا تضم مستشعر بصمات الأصابع، مما يعني أنه من المحتمل أن يتم تضمين هذا المستشعر في الشاشة، مما يعني أيضًا أن الهاتف سيستخدم شاشة بتقنية OLED.

سمعنا في الأسبوع الماضي عن إمكانية إطلاق الهاتف Vivo iQOO Youth Edition الذي سيأتي مع Snapdragon 710 و Snapdragon 845. من غير الواضح في الوقت الراهن ما إذا كان Vivo iQOO Neo و Vivo iQOO Youth Edition مماثلين أم جهازان مختلفان. وبالتالي، سيتعين علينا الإنتظار حتى تلقي Vivo مزيدًا من الضوء على هذا الأمر.