شاهد الهاتف Asus Zenfone 6 يجتاز كافة إختبارات المتانة بالعلامة الكاملة

فاطمة أيت طالب - دبي - ماذا يحدث إذا قمت بإسقاط الهاتف Asus Zenfone 6 عندما تكون الكاميرا مفتوحة؟ حسنًا، الجواب هو أن محرك الدوران يعمل على سحب الكاميرا في أسرع وقت ممكن، لذلك ستكون هذه الكاميرا محمية حتى عندما يتم إسقاط الهاتف. إذا كنت لا تتحمل تجربة ذلك مع الوحدة الخاصة بك، فأترك Zack Nelson من قناة JerryRigEverything يقوم بذلك عوضًا عنك.

عمل Zack Nelson في الفيديو أدناه على دفع الكاميرا وسحبها يدويًا، فضلا عن ربطها بعدد من الأشياء الثقيلة، وضربها مع الطاولة، ولكن النهاية كانت سعيدة حتى بعد كل تلك الإساءات، فقد ظل محرك الكاميرا والتروس يواصلان العمل كما لو لم يحدث شيء.

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عندما أعلنت شركة Asus عن الهاتف Asus Zenfone 6، ذكرت الشركة أن الكاميرا الدوارة للهاتف قادرة على تحمل 100 آلف عملية إستدارة في اليوم لمدة ثلاث سنوات. وبغض النظر عن الكاميرا، فيبدو أن باقي الهاتف متين بشكل مماثل، وهذا لا يبدو مستغربًا بالنظر إلى أن الهاتف مصنوع من المعدن، بما في ذلك الكاميرا نفسها.

الهاتف Asus Zenfone 6 نجح أيضًا في تخطي الإختبارات الأخرى، بما في ذلك إختباري خدش وحرق الشاشة، وإختبار الثني. عمومًا، يمكنك مشاهدة الهاتف الرائد الحالي لشركة Asus يجتاز كل هذه الإختبارات بنجاح في مقطع الفيديو أعلاه.