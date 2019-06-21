نظام iOS 13 سيستخدم هاتفك الآيفون لإصلاح مشكلة مزامنة الصوت على جهاز Apple TV الخاص بك

فاطمة أيت طالب - دبي - نحن على يقين من أننا جميعًا رأينا مقاطع الفيديو التي يكون فيها الفيديو والصوت غير متزامنين. يمكن أن يكون ذلك مربكًا ومزعجًا بعض الشي. هناك عدة طرق لإصلاح ذلك، ولكن يبدو أنه مع نظام iOS 13، لدى شركة آبل خطط لإستخدام iPhone الخاص بك للمساعدة في إصلاح مشكلة مزامنة الصوت التي قد تصادفك على جهاز Apple TV الخاص بك.

هذه الميزة تدعى Wireless Audio Sync، ومن وصف آبل لهذه الميزة، فهي ستستخدم جهاز iOS الخاص بك لقياس المدة التي سيستغرقها التلفزيون لتشغيل الصوت والفيديو. يتم ذلك عن طريق تشغيل Apple TV لسلسلة من النغمات التي سيتم إلتقاطها من قبل iPhone الخاص بك والتي تقيس المدة التي يستغرقها سماع تلك الأصوات.

بعد ذلك، ستحاول التحقق مما إذا كانت هناك أي مشكلة في مزامنة الصوت، على سبيل المثال إذا كان الصوت يستغرق وقتًا أطول للوصول إلى iPhone أو يصل إليه بشكل أسرع من الفيديو، فهذا يعني بأن عملية مزامنة الصوت توقفت وستحاول إعادة المعايرة. ويقال بأنه من المطلوب تنفيذ هذه الخطوة مرة واحدة فقط، ولكن إذا قمت بتغيير جهاز التلفزيون أو معدات الصوت، فقد تضطر إلى القيام بهذه العملية مرة أخرى.

Advertisements

إنها ميزة مفيدة إلى حد كبير، ونحن نعتقد بأن هناك على الأرجح العديد من الأشخاص الذين قد يستخدمونها.