صور مسربة جديدة للهاتف Motorola One Pro تؤكد لنا قدومه مع أربع كاميرات في الخلف

فاطمة أيت طالب - دبي - في شهر أبريل الماضي، ظهرت صور حاسوبية لأول هاتف ذكي من شركة موتورولا يضم أربع كاميرات في الخلف. أما وقد قلنا ذلك، فقد حصلنا اليوم على صور رسمية مسربة لهذا الهاتف، وهي لا تؤكد لنا فقط تصميم الهاتف، وإنما تكشف لنا كذلك أن هذا الهاتف سيكون متوفرًا بثلاثة ألوان مختلفة تشمل الأسود والأرجواني الداكن والبني الداكن.

وفيما يخص تصميم الهاتف، فهذه الصور تكشف لنا أنه سيضم وحدة مستطيلة في الجزء الأوسط من الواجهة الخلفية تضم أربع كاميرات وشعار شركة موتورولا الذي سيعمل على الأرجح كمستشعر لبصمات الأصابع. وعلاوة على ذلك، فقد كشفت لنا هذه الصور كذلك أن هذا الهاتف سيضم قطعًا صغيرًا في الجزء الأوسط العلوي من أجل الكاميرا الأمامية.

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قد يتم إطلاق هذا الهاتف في السوق تحت إسم Motorola One Pro على الرغم من أن الشائعات السابقة إقترحت أن يكون جزءًا من تشكيلة Moto Z4 Series. وبناء على ما حصلنا عليه حتى الآن، فسوف يضم هذا الهاتف شاشة بقطر 6.2 إنش، وسيمتاز بأبعاد تبلغ 158.7 × 75 × 8.8 ملمتر، مع العلم بأنه سيحتفظ بمنفذ السماعات 3.5mm إلى جانب منفذ USB Type-C.