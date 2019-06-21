تسريب: جوجل بيكسل 4 يظهر في لون أخضر جديد

منذ بضعة أسابيع كشفت جوجل عن تصميم هاتفها جوجل بيكسل 4 الجديد وتحديداً التصميم الخلفي بعد الكثير من النقاش والضجة حوله.

واليوم تظهر صور جديد مُسربة وهي صور ثلاثية الأبعاد Renders حول الألوان الجديدة التي سيصدر بها الهاتف تحديداً لون أخضر فاتح يدعى Mint Green وهو يعتبر أحدث لون تصدره وتستخدمه جوجل بشكل أساسي في هاتفها الرائد.

لون Mint green سيأتي بزر للطاقة لونه أصفر ليتناسب مع تصميم الجهاز ككل والألوان المستخدمة في الجهاز ككل أيضاً، والنسخة السوداء ستأتي بزر طاقة لونه أبيض والبيضاء ستأتي بزر طاقة لونه أزرق فاتح قليلاً.

Advertisements

شخصياً أرى تلوين زر الطاقة بلون مختلف فكرة جميلة ومبدعة لتضفي على الجهاز لمسة تميز دون إضافة إختراعات في التصميم لا تقدم أي جديد وقد تدمر الشكل العام لتصميم.

بالطبع هذه الصور ليست رسمية ولم تأتي من أي مصدر موثوق به او قريب من جوجل ولكن هي تبدو جميلة ومختلفة بالرغم من بعض الإختلافات في ترتيب الكاميرا الخلفية، لذا خذوا حذركم فقد تكون إشاعات وتسريبات خاطئة.

على اي حال وجود جوجل بيكسل 4 بلون Mint Green بالرغم من أن الفكرة تبدو غريبة وسخيفة فالبداية سيكون أمراً جميلاً كما أن اللون يعطي الهاتف فعلاً تصميماً أفضل وأكثر جمالاً عنما سبق.