الإعلان عن تابلت Mediapad M6 بحجمي 8.4 و 10.8 الجديدين

أعلنت هواوي عن تابلت Mediapad M6 بالأمس إلى جانب ثلاثة هواتف من عائلة nova 5 الجديدة، التابلت الجديد يأتي في حجمين نراهم لأول مرة مع هواوي وهما الـ 8.4 بوصة و ال10.8 بوصة والفرق الوحيد هو حجم البطارية.

تأتي الأجهزة اللوحية الجديدة مع شاشة من نوعية LCD بدقة 2560×1600 مع حواف رفيعة بعض الشيء مقارنةً بالأجهزة اللوحية القديمة بالإضافة إلى بطاريات بحجم مناسب للغاية، فنسخة الـ 10.8 ستحصل على بطارية بحجم 7500 مللي أمبير ونسخة الـ8.4 ستحصل على بطارية بحجم 6100 مللي أميبر.

تابلت Mediapad M6 سيأتي بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا خلفية بدقة 13 ميجابكسل مع سماعات رباعية في نسخة الـ 10.8 الجديدة لتضيف تجربة صوتية أكثر عمقاً وإنغماساً.

تأتي الأجهزة بمعالج مركزي Kirin 980 الرائد مع ذواكر وصول عشوائي بحجم 4 جيجابايت وذاكرة تخزين تصل إلى 128 جيجابايت ويمكن زيادتها من خلال بطاقة الذاكرة، كما يعمل تابلت Mediapad M6 الجديد بنظام EMUI 9.1 المبني على أندرويد 9.1 من هواوي.

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كما أن هواوي قامت بإضافة دبابيس إتصال إلى الجهاز وهذا سمح بتطوير لوحة مفاتيح عملية لزيادة الانتاجية على الجهاز، التابلت أيضاً يأتي بمنفذة USB C مع منفذ سماعات 3.5mm.

أما من ناحية الأسعار فإن التابلت بحجم 10.8 سيبدأ طلبه المسبق من اليوم بسعر 335 دولار تقريباً لأقل نسخة فالجهاز بدون شريحة إتصال وسيزداد سعره ليصل إلى 510 دولار تقريباً مع أعلى نسخة.

أما جهاز 8.4 فإن الطلب المسبق عليه سيبدأ يوم 7 يوليو القادم ويبدأ بيعه الرسمي في 20 يوليو مع بداية سعره من 290 دولار تقريباً للنسخة الأقل ويصل حتى 392 دولار لأعلى نسخة فيه.