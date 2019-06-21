الهاتف Honor 20 قادم إلى عشرة أسواق جديدة في الأيام القليلة المقبلة

فاطمة أيت طالب - دبي - تم الإعلان عن سلسلة هواتف Honor 20 Series في أواخر شهر مايو الماضي، وهي معروضة للبيع في الصين منذ بداية هذا الشهر. في غضون أسبوعين فقط، وصلت مبيعات الهاتف Honor 20 إلى 1 مليون وحدة، بينما بلغت إيرادات الشركة الصينية من مبيعات الهاتف Honor 20 Pro نحو 15 مليون دولار أمريكي مما يجعل هذين الهاتفين ناجحين جدًا في الوطن الأم.

أعلنت العلامة التجارية الفرعية Honor التابعة لشركة Huawei الآن أنها ستقوم بجلب هاتفها الرائد الجديد إلى عشرة أسواق أخرى. ستحصل كل من فرنسا وألمانيا وماليزيا وروسيا والمملكة المتحدة على الهاتف Honor 20 اليوم الجمعة الموافق لـ 21 يونيو، بينما من المقرر أن تنضم إيطاليا وهولندا إلى القائمة في اليوم 24 يونيو. وستنضم الهند وبولندا إلى المزيج يومي 25 و 28 يونيو على التوالي. البلد العاشر هو إسبانيا حيث سيتم بيع الهاتف Honor 20 في أوائل شهر يوليو المقبل.

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وعندما يتعلق الأمر بالسعر، فالهاتف Honor 20 سيكلف 499 يورو في البلدان الأوروبية و399 جنيهًا إسترلينيًا في المملكة المتحدة، في حين سيكلف 33 آلف روبية هندية في الهند. وإعتمادًا على المنطقة، فسوف يحصل المشترون على ملحقات مجانية تتراوح بين سماعات Honor Flypods اللاسلكية، وإسوارة اللياقة البدنية Honor Band 4، والساعة الذكية Honor Magic Watch.