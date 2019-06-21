Vivo تعلن عن تقنية جديدة للشحن السريع قادرة على شحن بطارية بسعة 4000mAh في غضون 13 دقيقة

فاطمة أيت طالب - دبي - أصبحت المنافسة فيما يخص تكنولوجيا الشحن السريع أشد وأكثر ضراوة. في العام الماضي، رأينا شركة OnePlus تصل إلى 30W، في حين وصلت شركة Huawei إلى 40W في هواتفها الرائدة، وشركة Oppo إلى 50W في هاتفها الرائد آنذاك Oppo Find X.

أما وقد قلنا ذلك، فقد أعلنت شركة Vivo اليوم عن خططها للتغلب على الجميع من خلال تقنية الشحن السريع الجديدة الخاصة بها والتي تطلق عليها إسم Vivo Super FlashCharge 120W. نعم، الرقم صحيح. ووفقا للمعلومات الرسمية، فبإمكان تقنية الشحن السريع هذه ملء 50 في المئة من بطارية تبلغ سعتها 4000mAh في غضون خمسة دقائق، وهي تحتاج فقط إلى 13 دقيقة لشحن البطارية بنسبة 100%.

الشركة الصينية تستعد للمؤتمر العالمي للجوال MWC Shanghai 2019 المقرر عقده في الأسبوع المقبل بالعاصمة الإقتصادية الصينية، شنغهاي. ومن المتوقع أن تقوم شركة Vivo في هذا الحدث بإستعراض تقنية الشحن السريع الجديدة هذه جنبا إلى جنب مع هاتفها الذكي الأول المتوافق مع شبكات الجيل الخامس 5G، وليس فقط بعض الطرازات المعدلة من هواتفها الذكية الحالية، كما فعلت في شهر ديسمبر.

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قد يبدو معدل الشحن 120W مثيرًا للإهتمام من الناحية النظرية، ولكننا نعتقد بأن تقنية الشحن السريع الجديدة هذه بحاجة إلى بعض الوقت قبل أن تشق طريقها إلى الأجهزة الإستهلاكية. عادة ما يولد الشحن السريع قدرًا كبيرًا من الحرارة، مما يجعل من الصعب تضمين تقنيات الشحن السريع مثل هذه في الهواتف الذكية بسبب القيود الحرارية. وقبل الختام، نود أن نشير إلى أن شركة Xiaomi قامت هي الأخرى في الأونة الأخيرة بالكشف عن تقنية أخرى للشحن السريع تسمح بشحن الهواتف الذكية بقوة 100W.