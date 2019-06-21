معالج Kirin 810 الجديد من هواوي بتقنية 7 نانو

معالج Kirin 810 هو أحدث ما قدمت لنا شركة هواوي في مجال المعالجات التي تقوم بتصميمها وتصنيعها بشكل خاص لها، هذا المعالج يعتبر أول معالج متوسط من الشركة بدقة تصنيع 7nm.

المعالج مبني على نفس تقنيات التصنيع الخاصة بمعالج هواوي الرائد kirin 980 وهو يعتبر أيضاً المعالج المتوسط الوحيد الذي يتم بناءه على تقنية 7nm حيث أن أقرب معالج له من كوالكوم مبني على تقنية 8nm.

بالنسبة للكثيرين قد يكون الفرق بين 7 نانو و 8 نانو ليس بالأمر الكبير ولكن هذا خطأ فالمعالج المبني على دقة تصنيع أصغر وهو في حالتنا معالج Kirin 810 لديه القدرة على إنتاج قوة معالجية والتعامل مع عمليات الجهاز بسرعة أكبر ولكن في المقابل بإستهلاك أقل للطاقة وإنتاج أقل للحرارة مما سيجعل بطاريات الهواتف المبنية بهذا المعالج تستمر لفترة أطول ولن تجد عليه أي حواجز تمنعه من الوصول إلى أرقام أعلى في الأداء.

معالج Kirin 810 يأتي كالعادة مكون من جزئين، الأول وهو المعالج المركزي بثمانية أنوية والثاني وهو معالج رسومي من نوعية Mail-g52 MP6، أما عن تردد وحدة المعالج نفسها فإنهم يأتي بنواتين تعملنا بتردد عالي وهو 2.27Ghz والستة الباقيين يعملون بتردد 1.88Ghz، وتعد هواوي بأداء أقوى للمعالج الرسومي بنسبة 162% عن معالجها القديمة Kirin 710.

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نقطة قوة هذا المعالج تأتي في مجالين تحديداً، الأول وهو الـ NPU وهو المكعب الخاص بالتعامل مع الذكاء الصناعي والمهام المتعلقة به وإدارة موارد الجهاز وفقاً لما يناسب الضغط المحمل على الهاتف، بمعنى أن الذكاء الصناعي سيتحكم في معدل الاطارات وسرعة البطاقات الرسومية وغيرها وفقاً للضغط على الجهاز وتدعي الشركة بأنه قادر على منافسة معالج Snapdragon 855 في هذا المجال.

والنقطة الثانية هي معالجة الصور داخل المعالج الذي لديه القدرة على معالج الصور الخام بصيغة Raw لذا توقعوا أداء أكثر إبهاراً في مجال الصور .

أول هاتف بالمعالج سيكون Nova 5 الجديد الذي أعلنت عنه هواوي بالأمس.