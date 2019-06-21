Huawei تزيح الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Huawei Nova 5 Series

فاطمة أيت طالب - دبي - لقد رأينا بعض الهواتف الذكية المميزة من شركة Huawei منذ بداية هذا العام، مثل سلسلة هواتف Huawei P30 Series. ولكن ماذا لو كنت تبحث عن هاتف مميز بسعر أرخص؟ حسنًا، لقد أعلنت شركة Huawei الآن عن سلسلة هواتف Huawei Nova 5 Series في الصين، وهي تمثل إحدى الهواتف الذكية المتوسطة الأكثر تميزًا في محفظة الشركة الصينية.

يعتبر Huawei Nova 5 الأساسي هو أول هاتف ذكي يتم شحنه مع المعالج HiSilicon Kirin 810 الجديد المُصنع بإستخدام تكنولوجيا 7 نانومتر. يضم هذا المعالج ثمانية أنوية في المجموع، ومن بينها نواتين قويتين من طراز Cortex-A76 تمتاز بتردد 2.27GHz وستة أنوية من طراز Cortex-A55 تمتاز بتردد 1.88GHz. وفي الوقت نفسه، يأتي هذا المعالج مع معالج الرسوميات Mali-G52 لتحسين أداء الرسوميات، ولكن يمكن القول بأن الإضافة الأكبر هي وحدة المعالجة العصبية التي تجلب رقاقة خاصة للذكاء الإصطناعي للهواتف الذكية المتوسطة لأول مرة على الإطلاق.

كشفت لنا شركة Huawei كذلك عن الهاتف Huawei Nova 5 Pro، ولكن هذا الهاتف يأتي بدلاً من ذلك مع المعالج الرائد HiSilicon Kirin 980.

تتميز سلسلة هواتف Huawei Nova 5 Series أيضًا بأربع كاميرات في الخلف تمتاز الكاميرا الأساسية فيها بدقة 48 ميغابكسل، في حين تمتاز الكاميرا الثانية الواسعة الزاوية بدقة 16 ميغابكسل، والكاميرا الثالثة المسؤولة عن إستشعار معلومات العمق بدقة 2 ميغابكسل، في حين تمتاز كاميرا الماكرو الرابعة والأخيرة بدقة 2 ميغابكسل كذلك. وعندما يتعلق الأمر بالكاميرا الأمامية، فالهاتفين Huawei Nova 5 و Huawei Nova 5 Pro يضمانها في القطع الموجود في الجزء الأوسط العلوي من الشاشة مع العلم بأنها تمتاز بدقة 32 ميغابكسل وتضم عدسة بفتحة 2.0. وتضيف شركة Huawei أن هذين الهاتفين يأتيان كذلك مع شاشات OLED بحجم 6.39 إنش وبدقة +FullHD تحتوي أيضًا على مستشعر بصمات الأصابع.

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أكدت لنا شركة Huawei كذلك أن الهاتفين Huawei Nova 5 و Huawei Nova 5 Pro يدعمان الشحن السريع بقوة 40 واط، مما يسمح بشحن 50 في المئة من البطارية في كلا الهاتفين في غضون 15 دقيقة فقط، أو 85 في المئة في غضون نصف ساعة. هذا ممكن بفضل تقليص سعة البطارية في كلا الهاتفين إلى 3500mAh.

وبغض النظر عن الهاتفين Huawei Nova 5 و Huawei Nova 5 Pro، فقد قامت شركة Huawei كذلك للتو بالكشف عن الهاتف Huawei Nova 5i، وهو الهاتف الذي يضم ثقبًا في الزاوية العلوية اليسرى من الشاشة لإحتواء الكاميرا الأمامية، ويضم المعالج HiSilicon Kirin 710، وبطارية بسعة 4000mAh. وعلاوة على ذلك، فهذا الهاتف يضم بدوره أربع كاميرات في الخلف، ولكن تم تقليص دقة الكاميرا الأساسية إلى 24 ميغابكسل في حين تم تقليص دقة الكاميرا الواسعة الزاوية إلى 8 ميغابكسل. وبالنسبة لبقية الكاميرات الأخرى، فهي ظلت على حالها من دون تغيير.

يبدأ سعر الهاتف Huawei Nova 5 Pro من 436 دولار أمريكي لنسخة 8GB/128GB، في حين يرتفع ليصل إلى 494 دولار أمريكي لنسخة 8GB/256GB. أما بالنسبة للهاتف Huawei Nova 5 العادي، فهو متوفر في نسخة واحدة تكلف 407 دولارات أمريكية وهي 8GB/128GB، ولكن هذا يتغير مع الهاتف Huawei Nova 5i الذي سيكون متوفرًا في نسختين، وهما 6GB/128GB التي تكلف 291 دولار أمريكي، و8GB/128GB التي تكلف 320 دولار أمريكي.