اليوم «الجمعة» أطول نهار في «الصيف» .. طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية والقاهرة تسجل 37 درجة

الموجز - كتب - محمد علي هـاشم

قال الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن اليوم الجمعة، أطول نهار في العام، والذي يشهد الانقلاب الصيفي.

وأضاف تادرس، في تصريحات صحفية نشرها مصراوي ، أن اليوم ذروة فصل الصيف فلكيًا، وليس بداية فصل الصيف كما يعتقد البعض، موضحًا أن اليوم يشهد أطول نهار وأقصر ليل في السنة، وتبلغ ساعات النهار نحو 14 ساعة، بينما تبلغ ساعات الليل حوالي 10 ساعات فقط.

وقال رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، إن اليوم تشرق الشمس من جهة الشمال الشرقي بانحراف 23.5 درجة شمالًا من نقطة الشرق الأصلية، وتكون الشمس عمودية على مدار السرطان، وتبلغ الشمس أعلى ارتفاع لها في السماء وقت الظهيرة، ويكون ظل الإنسان أقصر ما يمكن.

وطبقًا للحسابات الفلكية، يبدأ الانقلاب الصيفي اليوم الجمعة، وتستمر حركة الشمس الظاهرية في الاتجاه نحو شمال خط الاستواء تدريجيًا ويزداد ميل أشعة الشمس، ويطول النهار تدريجيًا وينقص طول الليل، بينما يحدث العكس في نصف الكرة الجنوبي لتصبح أشعة الشمس عمودية تمام على مدار السرطان اليوم.

الأرصاد .. طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية والقاهرة تسجل 37 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا ، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

Advertisements

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

درجات الحرارة :

على السواحل الشمالية الشرقية والغربية وشمال سيناء تكون العظمى 30 والصغرى 20.

وعلى الوجه البحري والقاهرة تكون العظمى 37 والصغرى 24

أما جنوب سيناء والغردقة تكون العظمى 37 والصغرى 29

، بينما تسجل على شمال الصعيد 37 عظمى و25 صغرى

، أما جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين تكون العظمى 42 والصغرى 29.