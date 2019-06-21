كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| أول شاحنة بيك أب من تسلا

تمكنت ناشطة على يوتيوب عاشقة للروبوتات من التغلب على عملاق التكنولوجيا إيلون ماسك، بإنتاج أول سيارة بيك أب، من تسلا.

وحولت سيمون غيرتز، سيارتها من طراز تسلا موديل 3 النموذجية، إلى أول شاحنة مفتوحة من نوعها تعمل بتقنيات تسلا، وعملت غيرتز مع فريق من الميكانيكيين والفنيين لإنتاج “تروكلا” التي اشتق اسمها من العلامة التجارية الشهيرة.

ووثقت غيرتز في فيديو من 31 دقيقة عملية التحويل، منذ شراء السيارة، حتى إنشاء السلة الخلفية وتثبيت مقعد الشاحنة.

ورغم أن العملية كانت سلسة نسبياً، إلا أن غيرتز تؤكد أن تحويل سيارة تسلا كان أكبر مشاريعها مع فريقها، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

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وأشار كثيرون إلى أن المنتج النهائي يشبه إلى حد كبير السيارات القديمة مثل تشيفي إل كامينو، أو فورد رانشيرو، لأنه يمزج بين سيارة السيدان وشاحنة بيك آب.