آبل مهتمة بنقل 15% إلى 30% من إنتاجها إلى خارج الصين لتفادي التعريفات الجمركية المرتفعة

فاطمة أيت طالب - دبي - تفكر شركة آبل في نقل طاقتها الإنتاجية من الصين إلى جنوب شرق آسيا، على الأقل وفقا لتقرير جديد صدر من وكالة الأنباء Nikkei Review. ويتناقش ممثلو الشركة مع الموردين حول مقدار الطاقة الإنتاجية التي يمكن نقلها خارج الصين بسبب حالة عدم اليقين الناجمة عن التوترات بين واشنطن وبكين.

تتطلع شركة آبل على ما يبدو لنقل ما بين 15% و 30% من إجمالي طاقتها الإنتاجية. وكما تعلمون جميعًا على الأرجح، فقد كانت الصين هي القاعدة الرئيسية للنجاح العالمي لشركة آبل، ولكن نُقِل عن أحد المدراء التنفيذيين قوله : ” إنخفاض معدل المواليد، وإرتفاع تكاليف العمالة وخطر تركيز عمليات الإنتاج الخاصة بها في بلد واحد ” جعل شركة آبل تفكر في التنويع.

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تم إستشارة الشركات المتخصصة في تجميع الأجهزة مثل Foxconn و Pegatron و Wistron حول النقل المحتمل لخطوط الإنتاج. البلدان الجديدة التي من المرجح أن يتم إستهدافها تشمل المكسيك وإندونيسيا وماليزيا والهند وفيتنام، ولكن تبقى هذه الأخيرة هي الدولة المفضلة. يوجد لدى شركة Wiston بالفعل مصنع لهواتف iPhone القديمة في الهند، ولكن لا يزال يتم تصنيع أكثر من 90 في المئة من منتجات آبل في الصين.

سيستغرق الإنتقال إلى دولة أخرى ثلاث سنوات، ولكن عملية الإنتقال لن تكون خالية من الآلم. تزعم المصادر بأن أحد الموردين قد أمضى ثلاثة إلى خمسة أشهر في تقييم أحد المواقع، فقط لمعرفة فيما بعد أن هناك مخاطر إنقطاع التيار الكهربائي. لن يحدث هذا في الصين حيث إستثمرت الحكومة المحلية بالفعل مقدار هائل من الأموال في البنيات التحتية والمياه والمرافق وحتى مساكن العمال، مما يجعل من الصعب على شركة آبل مغادرة البلاد.