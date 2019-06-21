Huawei تَعِدُ بجلب تحديث Android Q لما يصل إلى 17 من هواتفها الذكية الحالية

فاطمة أيت طالب - دبي - على الرغم من أن علاقاتها المستقبلية مع الأندرويد غير مؤكدة، إلا أن شركة Huawei أكدت أن روم EMUI 10 الذي يستند على نظام Android Q سيصل إلى 17 على الأقل من هواتفها الذكية الحالية. وتشمل القائمة سلسلة هواتف Huawei P30 Series بالكامل بالإضافة إلى سلسلتي Huawei Mate 20 Series و Huawei P Smart Series بالكامل. هذه هي القائمة الكاملة للهواتف التي تأكد حصولها على تحديث Android Q حتى الآن :

Huawei P30 Pro

Huawei P30

Huawei P30 Lite

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20X 5G

Huawei Mate 20X

Huawei Porsche Design Mate 20 RS

Huawei Mate 20 Lite

Huawei P20 Pro

Huawei P20

Huawei P Smart 2019

Huawei P Smart+ 2019

Huawei P Smart Z

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10

Huawei Porsche Design Mate 10

بالإضافة إلى ذلك، علمنا من بعض المصادر الموثوقة أن سلسلة هواتف Honor 20 Series، والتي تشمل كل من Honor 20 و Honor 20 Lite و Honor 20 Pro، ستحصل بدورها على تحديث Android Q.

في الأسبوع الماضي، تم رصد نسخة أولية من روم EMUI 10 الذي يستند على نظام Android Q من قبل أحد المطورين في XDA Developers، وهي تؤكد لنا قدوم هذا التحديث المنتظر مع واجهة مستخدم محسنة، وأيقونات جديدة. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم كذلك إعادة تصميم تطبيق الكاميرا مع دعم إضافي للمشاهد وتخطيط جديد. هناك أيضًا بعض التعديلات الطفيفة الأخرى مثل شعار EMUI المعاد تصميمه، ويبدو أن قوائم النظام أصبحت أكثر تنظيمًا كذلك. عمومًا، يجب أن نسمع المزيد عن EMUI 10 مع ظهور النسخ التجريبية المستقرة من هذا التحديث في الأشهر القادمة.