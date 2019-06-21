Huawei تَعِدُ بجلب تحديث Android Q لما يصل إلى 17 من هواتفها الذكية الحالية

فاطمة أيت طالب - دبي - على الرغم من أن علاقاتها المستقبلية مع الأندرويد غير مؤكدة، إلا أن شركة Huawei أكدت أن روم EMUI 10 الذي يستند على نظام Android Q سيصل إلى 17 على الأقل من هواتفها الذكية الحالية. وتشمل القائمة سلسلة هواتف Huawei P30 Series بالكامل بالإضافة إلى سلسلتي Huawei Mate 20 Series و Huawei P Smart Series بالكامل. هذه هي القائمة الكاملة للهواتف التي تأكد حصولها على تحديث Android Q حتى الآن :
- Huawei P30 Pro
- Huawei P30
- Huawei P30 Lite
- Huawei Mate 20 Pro
- Huawei Mate 20
- Huawei Mate 20X 5G
- Huawei Mate 20X
- Huawei Porsche Design Mate 20 RS
- Huawei Mate 20 Lite
- Huawei P20 Pro
- Huawei P20
- Huawei P Smart 2019
- Huawei P Smart+ 2019
- Huawei P Smart Z
- Huawei Mate 10 Pro
- Huawei Mate 10
- Huawei Porsche Design Mate 10
بالإضافة إلى ذلك، علمنا من بعض المصادر الموثوقة أن سلسلة هواتف Honor 20 Series، والتي تشمل كل من Honor 20 و Honor 20 Lite و Honor 20 Pro، ستحصل بدورها على تحديث Android Q.
في الأسبوع الماضي، تم رصد نسخة أولية من روم EMUI 10 الذي يستند على نظام Android Q من قبل أحد المطورين في XDA Developers، وهي تؤكد لنا قدوم هذا التحديث المنتظر مع واجهة مستخدم محسنة، وأيقونات جديدة. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تم كذلك إعادة تصميم تطبيق الكاميرا مع دعم إضافي للمشاهد وتخطيط جديد. هناك أيضًا بعض التعديلات الطفيفة الأخرى مثل شعار EMUI المعاد تصميمه، ويبدو أن قوائم النظام أصبحت أكثر تنظيمًا كذلك. عمومًا، يجب أن نسمع المزيد عن EMUI 10 مع ظهور النسخ التجريبية المستقرة من هذا التحديث في الأشهر القادمة.
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