تقرير جديد يقترح قدوم كاميرا Galaxy Note 10 مع ثلاث فتحات مختلفة

فاطمة أيت طالب - دبي - تعمل شركة سامسونج على تزويد كاميرات هواتفها الذكية بعدسات ذات فتحة متغيرة منذ ظهور سلسلة هواتف Galaxy S9 Series في أوائل العام الماضي. سمح ذلك للكاميرات بتحسين أدائها في البيئات ذات الإضاءة الجيدة، مع الحفاظ على الأداء الرائع في البيئات المنخفضة الإضاءة. حسنًا، يقال الآن بأن شركة سامسونج قررت أن تخطو واحدة أخرى إلى الأمام من خلال إضافة عدسة بفتحة متغيرة بمعدل ثلاث مرات إلى الهاتف Galaxy Note 10.

تأتي هذه المعلومات إلينا من المسرب الصيني الشهير

Samsung China engineers said that the Note10 camera will use a three-stage variable aperture: F1.5/F1.8/F2.4 — Ice universe (@UniverseIce) June 20, 2019

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والذي قال بأن كاميرا الهاتف Galaxy Note 10 ستضم فتحة متغيرة F1.5/F1.8/F2.4 ثلاثية. وعلى سبيل المقارنة، فجميع هواتف سامسونج الحالية التي تضم عدسات بفتحات متغيرة تقوم فقط بتغيير فتحة العدسة من F1.5 إلى F2.4 أو العكس.

يجب أن تكون فتحة F/1.5 مفيدة أثناء إلتقاط الصور في البيئات المعتمة، حيث ستسمح بمرور مزيد من الضوء للمستشعر مما ينتج عن ذلك إلتقاط صور أكثر إشراقًا. سيسمح لك هذا أيضًا بإلتقاط الصور المضببة الخلفية على نحو جيد. ومن ناحية أخرى، يجب أن تكون فتحة F/2.4 مفيدة أثناء إلتقاط الصور المضببة الخلفية مع المزيد من الوضوح في البيئات الساطعة.

من خلال تقديم فتحة متغيرة على نحو ثلاثي مع فتحة F/1.8 في المنتصف، فربما ترغب شركة سامسونج في إعطاء المزيد من المرونة للمستخدمين. عمومًا، سنتأكد من كل شيء عندما ستقوم شركة سامسونج بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Galaxy Note 10 و Galaxy Note 10 Pro في شهر أغسطس المقبل، وبالضبط في اليوم السابع من هذا الشهر، على الأقل وفقا للشائعات الأخيرة.