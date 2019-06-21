الأرصاد .. طقس الغد معتدل على السواحل الشمالية والقاهرة تسجل 37 درجة

الموجز - كتب - محمد علي هـاشم

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا ، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

درجات الحرارة :

على السواحل الشمالية الشرقية والغربية وشمال سيناء تكون العظمى 30 والصغرى 20.

Advertisements

وعلى الوجه البحري والقاهرة تكون العظمى 37 والصغرى 24

أما جنوب سيناء والغردقة تكون العظمى 37 والصغرى 29

، بينما تسجل على شمال الصعيد 37 عظمى و25 صغرى

، أما جنوب الصعيد وحلايب وشلاتين تكون العظمى 42 والصغرى 29.