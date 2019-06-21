موقع لكلمات الأغاني يتهم شركة جوجل بسرقة المحتوى الخاص به

فاطمة أيت طالب - دبي - إحدى الأشياء التي غيرتها شركة جوجل على مر السنين هي الكيفية التي تعرضها بها المعلومات في محرك البحث الخاص بها. في الأيام الأولى، قامت شركة جوجل بتوجيه المستخدمين إلى مواقع الويب بناءً على بحثهم، ولكن في هذه الأيام، تحاول شركة جوجل كل ما في وسعها لعرض المعلومات في الصفحة الأولى. بطريقة ما، يسهل ذلك على المستخدمين العثور على ما يبحثون عنه في لمحة.
الجانب السلبي لذلك هو توجيه حركة المرور بعيدًا عن بعض المواقع. في الأونة الأخيرة، إتهم موقع Genius محرك البحث البحث Google بسرقة محتواه. الآن، إذا سبق لك البحث عن كلمات إحدى الأغاني على محرك البحث Google، فأنت تعلم أنه في بعض الأحيان يقوم محرك البحث التابع لشركة جوجل بعرض كلمات الأغنية في نتائج البحث نفسها. ما فعله موقع Genius لمحاولة رصد جوجل وهي تقوم بذلك هو إستخدام سلسلة من الفواصل العليا المنحنية والمستقيمة في كلماته.
لم يتم ذلك بشكل عشوائي، ولكن تم ذلك بإستخدام نمط على شكل شفرة مورس. وفي بيان أدلى به لصحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، قال Ben Gross، كبير مسؤولي الإستراتيجية في شركة Genius : ” على مدى العامين الماضيين، أظهرنا لشركة جوجل أدلة دامغة مرارًا وتكرارًا على أنها تعرض كلمات تم نسخها من Genius “.
قدمت شركة جوجل منذ ذلك الحين بيانًا خاصًا بها تقول فيه أنها ستتحقق من الأمر. ” نحن نأخذ جودة البيانات وحقوق المبدعين على محمل الجد ونحمل شركاء الترخيص لدينا مسؤولية شروط إتفاقنا “.
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